Fraude de Cenadem en Puebla destapa casos en Sonora; son 600 afectados

La denuncia en Puebla contra el Cenadem por ofrecer recursos, para proyectos, que no entrega destapó casos en Sonora, donde son 600 los afectados, por ello, los afectados analizan contactar a defraudados de otras entidades y hacer una demanda colectiva.

Luego de que este medio dio a conocer la queja, se sumaron más inconformes, pues en entrevista telefónica, uno de los afectados en Sonora, quien prefirió omitir su nombre para evitar represalias, indicó que el esquema que manejaron con ellos era que, dependiendo del dinero a solicitar, era el monto que tenían que pagar por registrarse.

Explicó que tiene conocimiento de 22 personas depositaron 55 mil pesos para que les proporcionarían hasta 5 millones de pesos, mientras que a los que pagaron entre 2 mil 500 y 4 mil 500 pesos, recibirían apoyos económicos de hasta 120 mil pesos.

Precisó que entre los negocios que se iban a poner en marcha eran farmacias, consultorios de dentistas, compra de ganado, invernaderos o taquerías, sin embargo, desde noviembre no han tenido una respuesta positiva por parte de Jorge Luis Herrera Córdova, presidente del Centro Nacional de Desarrollo Emprendedor (Cenadem).

Indicó que en un principio les habían dado los cheques en noviembre para que los cobrarán el 29 de dicho mes en el banco HSBC, pero les comentaron que por cuestiones fiscales no podrían hacerlo hasta el 1 de diciembre; no obstante, les volvieron a posponer el cobro hasta la segunda quincena de dicho mes.

Desde noviembre debían darles el dinero

Sin embargo, por las fechas decembrinas les pidieron que no lo cobraran y lo hicieran en enero, cuando les empezaron a poner pretextos, pues primero les dijeron que se había perdido la chequera y que se esperaran para que les dieran una solución, siendo hasta el 6 de febrero cuando les avisaron que en dos semanas les resolverían el problema.

Pese a esto, acusó que, para el 20 de febrero, la fecha que les habían dado como definitiva para darles el dinero, ya no tuvieron respuesta, por lo que son dos meses en lo que no han tenido comunicación con algún representante del Cenadem en dicha entidad ganadera.

“A mí lo que no me pareció es que hay gente que realmente ocupa el dinero para trabajar, yo pues tengo mi negocio establecido, pero hay otros que dependían de ese recurso, no es tanto para que me lo regresen, sino para que no caigan más personas”, pronunció.

El afectado señaló que son más de 2 millones de pesos los que se depositaron por todos los que registraron su proyecto, por lo que al menos 300 personas están dispuestas a presentar una denuncia contra Herrera Córdova, pero esperarán a que la situación del Covid-19 termine para poder hacerlo.

De igual forma, analizarán contactar a otros defraudados como los de Puebla, de donde son 60 los que igual dieron a conocer el caso, para organizarse y hacer una demanda colectiva, pues tienen conocimiento que se dio la misma situación en otros lugares como Michoacán.