En buen Potro nos metieron ahora, pues con eso de que si el ejército sirve, que si no, que si lo quieren desaparecer por inútil, que si la guardia nacional será una policía civil (y que está hecha básicamente de militares), que si los federales son corruptos, pero ya los anexaron a la misma institución, y para acabarla sólo se dieron habladas mal fundadas, por funcionarios ignorantes como el tipo ese de Durazo

Al grado, respetado lector, de que los seguidores de la 4t de verdad se sienten soldados de la nación, me consta pues tengo amigos cercanos que eso afirman, aunque, de verdad no tienen la menor idea de lo que es ser militar o marino o la Patria, más allá de lo que los dejan ver y se aprovechan de su ingenuidad y buena voluntad.

Lo cierto es que nos llego el agua a los aparejos, y ahora, nadie sabe qué hacer, y con críticas o no, los únicos que nunca dicen que “no” cuando se les necesita son los miembros de nuestro Ejército y Fuerza Mexicanos y la Marina Armada.

Es la única institución debidamente capacitada, entrenada y adoctrinada para enfrentar cualquier problema en nuestra nación, y lo digo entre comillas “cualquier problema” pues tiene profesionales de muy alta calidad en cualquier campo que se requiera.

Me queda mas que claro, que el injertarlos en labores de la seguridad pública de manera no totalmente clara y legal para unos y para otros, no es para nada una buena idea, sin embargo, no hay fuerza que se les iguale para repeler los grandes poderes que ha demostrado la delincuencia organizada, esto, en lo que dejan de jugarle al alquimista y se prepara de verdad una buena institución, que no han podido hacerlo, por eso el plan cuando nace la Policía Federal Preventiva con su Primer Comisionado, el Hoy Gobernador del Estado de Hidalgo Maestro Omar Fayad Meneses, único Procurador operativo que he conocido y que vislumbraba un crecimiento lento, planeado pero bien pensado para la institución, esa que nunca dejaron crecer y que pocas veces fue lidereada por personas con experiencia o de extracto policial.

Nuestro Ejército, Marina y Fuerza Aérea, son tan nobles que se les arranco una gran parte…miles de soldados y marinos que para eso estudiaron y se prepararon, con ignorantes declaraciones como las de la secretaria de Gobernación en donde decía que ya les habían cambiado el chip y que de un día para otro simple y sencillamente habían entendido que ya no son Sol-da-dos sino que eran: Po-lí-cias, piensan en nuestro Ejército Fuerza Aérea y Marina, (también la Policía) como en sí mismos, piensan que como ellos se cambian de partido como de calzones, las fuerzas armadas de la nación lo hacen igual.

Que poco y mal conocen estos políticos chapulines y multipartidistas, a nuestros militares, marinos y policías, ellos, nosotros solo tienemos un partido, y señora Olga Cordero, entiéndalo, a personas como usted hay que explicarles las cosa por sílabas, el partido de nuestras Fuerzas Armadas es MÉ–XI-CO y todos los que aquí habitamos, nuestra Patria, pues, para que nos entienda.

Habrá errores, enfrentamientos ideológicos y de procedimiento claro que sí, no se puede negar, en donde el ejército y marina al salir de nuevo abiertamente a la calle, entran en desventaja jurídica, pero tenemos grandes mexicanos en las filas de las fuerzas armadas y de la seguridad (incluyendo a los policías honestos) en todos sus ámbitos como para resolver lo que a nuestra Patria le duela.

Sólo como ciudadanos, nos resta hacer lo que a cada uno desde su puesto de trabajo toca, mujeres y hombres desde cualquier ámbito de desarrollo, nuestras madres y padres solteros, nuestras madres que desde casa se entregan por completo para sacar mejores mexicanos y todos y cada uno de nuestros compatriotas debemos de tener la vista al frente, mirar claro al horizonte y lograr salir de lo que en este momento estamos, es cierto, hay que apoyar a las autoridades, pero que estas se comprometan a hacer su trabajo. En fin hay que apoyar a nuestro país, antes de que nos lleve el…

¿O no?

Juzgue Usted

