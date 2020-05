Remolcan auto de Genoveva Huerta por violar el Hoy No Circula

Este jueves, elementos de vialidad se llevaron al corralón la camioneta donde viajaba la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, ya que el vehículo incumplía con el programa Hoy No Circula, a lo que declaró que se “confundió de día”.

El vehículo de la panista fue detenido por un operativo implementado en la vía Atlixcáyotl, cerca del Complejo Cultural Universitario, cuando se le indicó que por sus placas no tenía permitido circular y que su vehículo sería remolcado.

Después del incidente, la dirigente de Acción Nacional (PAN) en Puebla compartió en redes que tuvo una confusión con los días, “Chequen bien qué día no circula su vehículo, pensé que el mío no circulaba el viernes. Por eso estoy esperando mi camión”, según expresó a través de Twitter.

Chequen bien qué día no circula su vehículo 🙈 pensé que el mío no circulaba el viernes. Por eso estoy esperando mi camión 😬 ¡Saludos y en unos minutos me conecto! pic.twitter.com/VYbZn2H4tp

— Genoveva Huerta (@GenovevaHuerta) May 14, 2020