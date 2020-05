Recorte salarial aprobado en Cuautlancingo es inconstitucional: abogados

Abogados laboralistas de Puebla coincidieron en que el recorte de salario del 25 y 50 por ciento aprobado por el Cabildo de Cuautlancingo a sus trabajadores es inconstitucional, trasgrede la Ley del Trabajo y la medida puede echarse abajo con amparos indirectos.

Y es que el gobierno municipal argumentó que la medida la tomó ante la falta de ingresos por no tener recaudación derivado de la emergencia sanitaría por el Covid-19, así como para evitar que se generen despidos durante la pandemia.

En entrevista, Samuel Porras Rugerio, abogado laboralista, indicó que antes de haber aprobado esa determinación las autoridades municipales tuvieron que haber tratado el tema con trabajadores para llegar a un acuerdo, pues de lo contrario es ilegal por haberlo hecho de manera unilateral.

Precisó que el ayuntamiento no puede poner de pretexto la falta de ingresos porque las personas no están pagando impuestos, pues el pago de salarios sale del capítulo 1000, que queda presupuestado para el año completo, además de que deben poner en marcha nuevos mecanismos de recaudación fiscal.

La reducción salarial legalmente es una falta de probidad patronal y eso lo convierte en una determinación ilegal por la unilateralidad de la decisión, tuvo que haber tenido el consentimiento antes de haber sido aprobado”, pronunció.

Precisó que independientemente de esto, la Comuna debe prever que puede bajar la recaudación y ver la manera de tener los recursos, pues “no se pueden ir por el lado más fácil”, conducta que es prohibida por la Constitución y violatoria de la Ley Federal del Trabajo.

Reducir salarios está prohibido en la ley

Porras Rugerio puso de ejemplo que cuando el gobierno federal publicó la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se opuso a esta medida porque la reducción de los salarios está prohibida en la Ley Laboral.

Por su parte, Silvino Espinoza Herrera, igual señaló que no está fundamentada la reducción de sueldos, pues en todos los ayuntamientos se aprueba el presupuesto desde noviembre del año anterior, en el cual se prevé el pago de todas las obligaciones que tiene.

Incluso previó que la Secretaría de Gobernación (Segob) podría dialogar con la alcaldesa Guadalupe Daniel Hernández para pedirle que no aplique el recorte, pues es una medida imperativa en contra del personal de la Comuna.

“Si pasa en Cabildo que por el Covid-19 van a bajar el sueldo, la medida está exagerada y está violando los derechos, tuvo que haberse consensuado antes con ellos, si el ayuntamiento no lo hizo, está fuera de la ley, es excesivo lo que hicieron”, expresó.

Refirió que los trabajadores pueden presentar un amparo ante un Juez de Distrito, porque es un acto de gobierno el que se está violando, a fin de que la ley proteja al personal inconforme con la reducción del salario, misma que prevé que ante un trabajo igual se debe dar una remuneración igual.

Inconformes pueden presentar amparo indirecto

Mientras que si algún regidor está en desacuerdo, puede impugnar ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), toda vez que es un hecho inconstitucional, aunque es necesario mencionar que el punto de acuerdo se aprobó por unanimidad.

En tanto, el abogado Mariano Barrales Cruz mencionó que, si bien el ayuntamiento aprobó recortar el salario ante la emergencia, debió informar que una vez que se levante la pandemia se compromete a solventar los pagos que se disminuyeron.

“Les queda el amparo indirecto porque ahorita no hay autoridad (Tribunal de Arbitraje del estado) que tome una acción para salvaguardar sus derechos laborales, toda vez que su actividad esta frenada por la pandemia”, enfatizó.

Y es que, dijo, la Comuna tuvo que haber informado al tribunal que iba a reducir los salarios, lo cual tiene que ir acompañado de una fundamentación correcta para que tenga conocimiento la autoridad en la materia y poder hacerlo.

Dejó en claro que los derechos laborales no son renunciables, por lo que los trabajadores inconformes con esta medida tienen las de ganar si deciden implementar un recurso jurídico contra el ayuntamiento de Cuautlancingo.

Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que no podía dar una opinión porque no tenía conocimiento del tema.

«Mira pues no tengo información sobre eso, no puedo opinar, ya me cuido de no opinar sobre los temas que no conozco porque luego ni existen esos problemas y ya me sacaron una opinión sin que exista el tema».

Cabe mencionar que, el pasado 12 de mayo, el ayuntamiento informó a administrativos y regidores, a través del oficio RH-0135/2020 que, a partir de esta primera quincena de mayo, aplicará los recortes de hasta 50 por ciento.