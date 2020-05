Suman 48 unidades remitidas al corralón por incumplir Hoy No Circula

Este martes, 27 unidades (seis más que el lunes) fueron remitidas al corralón por no cumplir con el programa “Hoy No Circula”, que estipula que los martes no transitan los vehículos con terminación de placa 7 y 8; con las 21 del día anterior, suman 48.

En este sentido, fueron 25 vehículos y dos motocicletas los asegurados sobre la Recta a Cholula, a la altura del Bulevar Esteban de Antuñano; Vía Atlixcáyotl, en las inmediaciones del Centro Integral de Servicios (CIS), y en Periférico Ecológico, a la altura de Periplaza, en donde supervisores de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Vialidad del Estado y la Secretaría de Salud (SS) llevaron a cabo las revisiones correspondientes.

El titular de la dependencia, Guillermo Aréchiga Santamaría, señaló que en dos días de operativos se detuvieron a 48 vehículos, por lo que exhortó a la población a respetar el programa “Hoy No Circula” que busca disminuir la movilidad de las y los poblanos y con ello reducir las posibilidades de contagio de Covid-19.

El funcionario recordó que, por instrucciones del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, no hay infracciones o multas por lo que el único costo que el usuario deberá cubrir será el arrastre de la grúa y el uso del corralón. Asimismo, puntualizó que el programa aplica también para placas foráneas y vehículos híbridos o eléctricos.

La SMT puso a disposición de los ciudadanos el teléfono 22 22 43 11 10 para atender dudas y/o reportar algún cobro excesivo por los servicios de arrastre y corralón; además, pueden consultar el tabulador de precios oficiales en http://bit.ly/TarifasArrastre.

Detienen a 2 con armas y droga

En un filtro de revisión establecido como parte del operativo, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a dos hombres que portaban armas y sustancias con apariencia de droga, por lo que serán puestos a disposición del Ministerio Público.

El aseguramiento fue realizado en el cruce de la Vía Atlixcáyotl y Cúmulo de Virgo, al sur de la capital, luego de que los agentes pidieron a los ocupantes de la camioneta Nissan NP 300, con matrícula de circulación del estado de Guerrero, que se detuvieran, momento en el que intentaron huir.

Ante la reacción, los integrantes de la SSP bloquearon el paso del vehículo y pidieron a los ocupantes descender.

Al llevar a cabo la revisión, los agentes hallaron dos armas de fuego cortas, un cuchillo y en el interior del vehículo encontraron 30 bolsas con polvo blanco con las características propias de la cocaína, así como una bolsa de plástico con hierba verde, en apariencia marihuana.

Los detenidos fueron identificados como Maximiliano R y Alex M, quienes serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud y portación de arma de fuego sin contar con el permiso correspondiente.