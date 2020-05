Capacitarán a microempresarios para posicionar sus marcas en Puebla

Como parte del apoyo del gobierno estatal a las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) la Secretaría de Economía dará una capacitación en línea con Massimo Martinotti, especialista y productor de contenidos de marca en más de 30 países.

Este taller, titulado “En tiempo de crisis las historias ganan batallas”, surge en el contexto de la pandemia de Covid-19, a lo que Martinotti sugiere que en estos momentos se debe mantener unidos a los miembros de las organizaciones, así como estimular la confianza y la autoestima.

El también asociado de Sarlight Effect, presentará la capacitación el próximo jueves 14 de mayo, a las 17 horas.

Martinotti, quien ha desarrollado proyectos en 30 países para firmas como Procter and Gamble, Toyota, Honda, Chrysler, Corona y Verizon, declaró respecto a su ponencia que “la única cosa que pueden hacer las empresas es usar la palabra; en este momento no puedes quedarte callado, una historia no cuesta nada, hay que encontrarla, volver a lo básico”.

Asimismo, puntualizó que, en conjunto, se puede hacer la diferencia, pues “contar historias” es una herramienta no solamente para marcas, sino para la innovación y recursos humanos, lo que es” un espectro relacionado con el mundo de negocios”, dijo.

Editado por David Celestino