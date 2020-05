Venganza de la petroquímica

En el auxilio informativo cultural de Wikipedia se afirma que “plástico” hace alusión al estado del material, no al material mismo cuyo nombre técnico es polímeros sintéticos. Sin embargo, para efectos de comprensión de la hipótesis a formular, utilizaremos la expresión coloquial con la que se describe el material de que están hechos muchísimos objetos de uso frecuente en la vida diaria en los hogares, comercio, campo y en la industria de todo tipo, incluida la de la guerra. Envases, bolsas, sellos, envolturas, botellas, etcétera; son objetos a los que ordinariamente, refiriéndonos al material de que están hechos, en lenguaje coloquial llamamos “de plástico”. Por fuerza de costumbre e ignorancia se volvió más fácil y práctico pedir un “envase de plástico” que un “envase de polímeros sintéticos”.

Otra información que brinda esa fuente es, que las propiedades y características materiales de la mayoría de –no todos- los plásticos son: fáciles de trabajar y moldear, poseen baja densidad, suelen ser impermeables, buenos aislantes eléctricos, aceptables aislantes acústicos, buenos aislantes térmicos aunque no resisten altas temperaturas, resistentes a la corrosión y a muchos factores químicos; algunos no son biodegradables ni fáciles de reciclar y, si se queman, son altamente contaminantes. Sus características socioeconómicas son: sintetizados a partir de derivados químicos del petróleo, de fácil fabricación, sus costes de producción son muy bajos; y existen plásticos producidos por microorganismos, bacterias productoras nativas o modificadas genéticamente como los polihidroxialcanoatos (PHA) y el ácido poliláctico (PLA). Las aplicaciones del plástico son múltiples y en diversas escalas; los plásticos son utilizados “en edificación y construcciones, movilidad y transporte, dispositivos eléctricos y electrónicos, agricultura, atención sanitaria, y en otros rubros”.

La información en consulta arroja dos datos impresionantes: 1) “Más de un tercio de los plásticos tanto en Estados Unidos de Norte América como en Europa se utilizan en productos desechables, tales como envases, utensilios para alimentación, y bolsas de basura”; 2) Los tipos más importantes de plásticos utilizados en el comercio europeo son el polietileno (PE), polipropileno (PP), poliestireno (PS), policloruro de vinilo (PVC), tereftalato de polietileno (PET), y poliuretano (PU). Una acotación sobre el uso de los plásticos es: “Los desechos plásticos no son susceptibles de asimilarse de nuevo en la naturaleza”.

Es importante destacar puntos de interés que se observan entre las características de los procesos productivos de la industria de los plásticos y las de surgimiento y propagación del virus que originó la Covid-19: a) Estados Unidos y Europa son las regiones del mundo donde la industria del plástico es dominante; hoy son las regiones más afectadas por la epidemia; b) la crisis pandémica aparece después de dos hechos notorios: la prohibición generalizada del uso de las bolsas de plástico y el desplome de los precios mundiales del petróleo crudo, llegando a sostenerse que no solo carecía de valor en el mercado, sino que los países productores hasta tenían que pagar para que se lo llevaran de su lugar de producción; c) la industria petroquímica debe tener un peso descomunal como componente del PIB en las economías de esas regiones considerando las características de los plásticos: derivados del petróleo, fácil fabricación, y bajos costos de producción; d) la industria petroquímica de esas regiones posee la capacidad científica y tecnológica de producir plásticos “por bacterias nativas o genéticamente modificadas”.

En estos tiempos de globalización económica y revolución tecnológica, ¿Qué ocurriría con la producción de plásticos existente y el capital invertido en esa industria al prohibirse -por la inmensa contaminación de los mares- el uso de las bolsas de plástico? ¿Cuál sería la reacción de los magnates de la industria petroquímica frente a esa medida restrictiva de la producción de sus productos? ¿Generar una crisis de salud en el mundo a través de microorganismos genéticamente modificados para sacar su mercancía? Una opinión cada vez más extendida en Estados Unidos es que el número de decesos ha sido resultado de muchas malas decisiones políticas que, a fin de cuentas son eso, decisiones. (https://www.jornada.com.mx/2020/05/02/opinion/008a1pol). En tanto decisiones de un jefe de Estado, tal vez no puedan conocerse los motivos verdaderos que lo llevaron a tomarlas en el sentido en que se dieron; la tarea de buscarlos y calificarlos en ese ámbito, corresponderá al pueblo estadunidense.

Con base en la información recabada aventuramos las siguientes hipótesis: a) el virus SARS causante de la Covid-19 pudo haber sido creado en laboratorio por la industria petroquímica, habida cuenta que cotidianamente trabaja con microorganismos susceptibles de modificación genética en la producción de algunos plásticos; b) por la magnitud económica imperial de la industria petroquímica en EU y la historia de este país caracterizada por hacer guerra e invasión militar a pequeños países productores de petróleo para aprovechárselo, incluso acusándolos de poseer armas químicas de destrucción masiva –p. ej. Irak- puede lógicamente pensarse que el virus fue creado por la industria petroquímica de los propios EU; c) los dueños e inversionistas de la industria petroquímica en EU sintieron como una agresión a su imperial negocio la prohibición del uso de las bolsas de plástico; d) se les generó en consecuencia una “epidemia de superproducción” de plásticos que no iban a tener cabida, nunca más, en el mercado; e) en consecuencia, la industria petroquímica dejó de adquirir petróleo a escala mundial y detonó la reciente crisis del petróleo que lo abarató hasta puntos negativos; f) en la lógica del capital y la visión empresarial del negocio, para vender el stock y no tener pérdidas, era necesario crear una situación social que obligara a las sociedades a demandar esos productos; considerando que los plásticos son muy demandados en las modalidades de desechables y atención sanitaria, eso pudo llevar a la decisión de generar una crisis de salud humana; g) la propagación viral se da en cada país cuya petroquímica desea librarse de la superproducción de plásticos; h) China, la poderosa potencia rival en la actual guerra económica, por razones de diversa índole fue elegida para echarle la culpa del surgimiento y propagación de virus; i) Europa, seguidora fiel de las políticas de EU se habría limitado a seguir la receta y aplicarla en sus territorios. La pandemia parece ser la venganza de los dueños de la industria petroquímica a los intentos ecologistas del mundo. Ahora el combate a la pandemia está obligando a todas las sociedades que la padecen, al uso generalizado de los plásticos necesarios para la atención sanitaria y a almacenar, primero en casa y luego en los depósitos de basura, cantidades industriales de plásticos desechables que contribuyen a sobrellevar el confinamiento social recomendado, y que son utilizados para poder llevar –salvo acudiendo con trastos propios- la comida a domicilio. Al negocio no le importan la cuarentena ni la naturaleza.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 11 de mayo 2020.

José Samuel Porras Rugerio

