Partido Verde pide redoblar esfuerzo y respetar cuarentena en Puebla

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaime Natale Uranga, realizó un llamado a la sociedad poblana para actuar de manera responsable y resguardarse en casa en los días más críticos de la pandemia Covid-19.

“De acuerdo a las autoridades estamos en los días más críticos para nosotros, por eso aprovecho este espacio para invitar a los poblanos a actuar de manera responsable y permanecer resguardados en casa durante estos días; si ya lo hemos hecho, ahora es momento de hacer un esfuerzo extraordinario para combatir el crecimiento desmedido de la pandemia”, dijo.

También enfatizó en la importancia de actuar con disciplina en las medidas de confinamiento para quedarte en casa y no subestimar la cuarentena, ya que cada día falta menos y con el esfuerzo de todos saldremos adelante.

“El esfuerzo que todos estamos realizando ha sido muy valioso, pero lamentablemente hay muchas personas que aún no han comprendido la gravedad de la pandemia Covid-19 y subestiman la cuarentena, entiendo que muchas personas necesitan seguir trabajando para generar ingresos y estoy de acuerdo, pero hay gente que puede mantenerse resguardada y no lo ha hecho, me dirijo especialmente a ese sector y les pido que actúen con responsabilidad y disciplina en las medidas de confinamiento, no se expongan y no pongan en riesgo a sus familias, si no es necesario no salgas de tu casa», indicó Natale Uranga.