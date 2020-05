“10 de Mayo, de lucha y de protesta”: madres de desaparecidos en Puebla

La contingencia por el Covid-19 no frenó a las madres de desaparecidos de Puebla para visibilizar que, en este 10 de Mayo, no tienen qué festejar, pues aunque no pudieron salir a las calles a manifestarse, alzaron la voz a través de redes sociales con el hashtag #CorazonesEnMarcha.

Se trata de una campaña a nivel nacional a la que familiares en Puebla se sumaron, ante la ineficacia de los gobiernos para resolver los más de 60 mil casos en el país, de los que 3 mil son de la entidad.

El año pasado fue la primera vez que el Colectivo Voz de los Desaparecidos marchó del zócalo a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde exigieron resultados, pero este 2020 se travesó la pandemia, así que, con fotos de sus familiares y cubrebocas que dicen “¿Dónde están?», las madres exigen volver a abrazar a sus hijos.

“El 10 de mayo no es de fiesta; es de lucha y de protesta”, señala uno de los mensajes principales de la campaña, además de que otras etiquetas usadas son “HastaEncontrarles y #MadresEnBusqueda, con las que conminaron a otras personas a sumarse a la protesta para que las autoridades agilicen las búsquedas.

Cabe mencionar que, el mes pasado, el colectivo de Puebla (con ya más de 70 integrantes) logró localizar a dos personas, con la mínima ayuda de la Fiscalía General del Estado (FGE) y, de la Comisión de Búsqueda estatal.