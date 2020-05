Hoy No Circula bajará más los ingresos: conductores de Uber

Conductores de Uber en Puebla señalaron que el programa Hoy No Circula, que entrará en vigor a partir del lunes, los afectará más en sus ingresos, toda vez que debido a la pandemia por el Covid-19 sus ganancias han mermado hasta 80 por ciento.

Esto luego de que el secretario de Movilidad y Transporte (SMT), Guillermo Aréchiga Santamaría, informó que dicha medida no exenta a los socios que estén registrados en las Empresas de Redes de Transporte (ERT), ya que se trata de un transporte particular y no público.

Ante esto, a través de la cuenta de Twitter, Uber En Puebla, manifestaron que el programa del gobierno estatal es una “pésima decisión” porque los dejará sin trabajo más días, lo cual se suma a “lo difícil” que ha sido sobrellevar la pandemia para quienes se dedican a este servicio.

“La pandemia ha sido muy difícil de sobrellevar para quienes manejamos Uber, hemos tenido 80 por ciento de pérdidas y la medida del Hoy No Circula, nos dejará sin trabajo más días, pésima decisión del gobernador Miguel Barbosa contra conductores de plataformas”, dice el tuit.

Con el programa, el gobierno estatal busca es que haya una movilidad vehicular menor principalmente en la zona metropolitana de Puebla, que es donde se registra el mayor número de contagios de Covid-19 y que hasta este viernes suman 972.