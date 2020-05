Advertir sobre puntos de contagios de Covid-19 compete a Comuna

El gobernador Miguel Barbosa Huerta descartó que su administración vaya a colocar señalamientos en los puntos considerados de mayor contagio en la capital, al indicar que es una medida que tendría que hacer el ayuntamiento de Puebla.

Esto luego de cuestionarlo que en la Ciudad de México, las autoridades dieron a conocer que detectaron 89 zonas consideradas como alto riesgo de contagio de coronavirus, por lo que colocaron letreros para informar a la población de ello.

Al respecto, el mandatario poblano manifestó que la Ciudad de México es una entidad política, porque así está catalogada en sus términos constitucionales, misma que tiene alcaldías y que fueron éstas las que se encargaron de hacer esta medida; “(…) aquí tenemos una alcaldía que no participa, nada más”, aseveró.

En otro tema, el subdirector de Vigilancia Epidemiológica, José Fernando Huerta Romano, volvió a descartar que usar el plasma sanguíneo de personas que tenían Covid-19 y se curaron sirva para sanar a otros contagiados, pues no es una alternativa que esté probada.

Esto, al cuestionarlo de que la Clínica Ruiz dio a conocer que ha aplicado un protocolo a pacientes con formas graves del coronavirus y que ha resultado satisfactorio, pues incluso se dieron de alta a nueve personas que tenían el virus.

Contestó: “Se han venido difundiendo varias alternativas terapéuticas, en el caso del plasma aún no ha sido confirmada, nueve casos no hacen el hecho, tendrían que verse diversas variables respecto a la eficacia en un grupo de población mayor para determinar su viabilidad, no se puede hablar a la ligera porque todos los van a querer plasma y de donde lo van a sacar”.