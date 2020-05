Por no bajar movilidad pese a Covid, Barbosa anuncia Hoy No Circula en Puebla

El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que a partir del próximo lunes y hasta que acabe la contingencia por Covid-19, se aplicará en Puebla el programa “Hoy No Circula”, debido a que no hay un comportamiento social voluntario para disminuir la movilidad vehicular.

En rueda de prensa, el mandatario poblano refirió que en los últimos días se ha registrado una movilidad de vehículos “muy fuerte”, por lo que esta medida se aplicará por el tiempo que dure la emergencia sanitaria, como se ha hecho con los decretos emitidos.

El morenista comentó que de acuerdo con información que han arrojado las plataformas que registran esta actividad en el estado, la entidad no ha alcanzado el 60 por ciento de disminución en este tema, lo cual es preocupante ante el número de contagios que se están dando todos los días, pues hasta este jueves suman 909 casos de Covid-19 y 196 defunciones, por lo que el mandatario aseguró que la curva de contagios no se está aplanando.

“Tenemos una enorme preocupación porque la movilidad vehicular no baja, Puebla no alcanzado los limites previstos, no estamos viendo un comportamiento social adecuado, el número de vehículos diarios no es el que debemos tener”, pronunció.

Manifestó que dicho programa ya está siendo analizado por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), para emitir los términos y regulación del mismo a partir de este viernes y entre en vigor el 11 de mayo para no afectar el Día de las Madres.

No obstante, hizo un llamado a los poblanos a festejar esta fecha con conciencia social de la crisis que se tiene y es un momento de excepción, pero los exhortó a que de no ser necesario no salgan de sus casas y celebren a sus mamas en sus domicilios.