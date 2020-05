De homologar Hoy No circula con CDMX, Puebla tendría este calendario

Al ser parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), Puebla podría homologar su calendario de Hoy No circula con el de la Ciudad y Estado de México; los lunes no estarían en circulación las placas con terminación 5 y 6, con calcomanía amarilla.

Este viernes, el gobierno del estado confirmará si se ajustará al esquema de los estados vecinos de la Zona Metropolitana, por la fase 3 de la emergencia sanitaria, pues la medida no será permanente, sino que se usará para reducir la movilidad y contener los contagios que suman 909 en Puebla.

De acuerdo con el programa de la CAME, los lunes no circulan los automóviles con engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6; los martes, rosa con placas 7 y 8; los miércoles, rojo con 3 y 4; jueves, verde con 1 y 2, mientras que los viernes, azul con 9 y 0.

En todos los casos, no importará su holograma (0, doble 0, 1 o 2).

Sábados

El primer y tercer sábado de cada mes descansan los números impares con holograma 1, mientras que los pares, segundo y cuarto sábado.

Ese mismo día, tampoco circulan todas las terminaciones con holograma 2.

El esquema también incluye los vehículos eléctricos o híbridos, mientras que las motocicletas, autos de personas con discapacidad y conducidos por personal de la salud circulan todos los días.

Cabe mencionar que Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala están en la CAME, sin embargo, el Hoy No Circula sólo aplica en los dos primeros, aunque, por la contingencia por Covid-19, otros estados que no son parte, como Zacatecas, están adaptando la medida.

En el estado poblano, la decisión dividió opiniones, pues mientras algunos la miraron con buenos ojos, ya que, pese al confinamiento que lleva mes y medio, los niveles de contaminación no bajan, otros afirmaron que eso los llevaría a tomar transporte público, lo que los haría exponerse más, pues pocas rutas respetan las medidas sanitarias.