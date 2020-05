Linchamiento en Los Ángeles, por descoordinación en SSC: PAN

Regidores del Partido Acción Nacional (PAN) señalaron que el linchamiento ocurrido la junta auxiliar de Los Ángeles Tetela, de Puebla capital, demuestra la poca coordinación de la SSC, y las fallas de la estrategia de vectores.

En entrevista a Ángulo 7, el integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Enrique Guevara Montiel, mencionó que la falta de coordinación de la Secretaría y el discurso de la Comuna «no se refleja con los hechos».

Esto, pues mencionó que el linchamiento demostró la respuesta tardía de las autoridades, cuando la titular, Maria del Lourdes Rosales Martínez, había presumido que la estrategia por vectores permitiría el arribo inmediato de las patrullas, lo cual, el regidor señaló que fue «una tomada de pelo».

Y es que el pasado martes, dos sujetos fueron hallados calcinados dentro de un vehículo en el barrio de Los Ángeles Tetela por presuntamente estar relacionados en un delito, ante lo cual, los elementos arribaron tardíamente tras recibir la denuncia.

«Se dijo desde el principio de ésta administración que siempre hay una patrulla municipal en cada junta auxiliar. Si no se dio en ese sentido y la propia policía no reportó, quiere decir que literalmente la patrulla no estaba en el sitio, y eso es más peligroso, porque debería de haber estado», comentó Guevara Montiel.

Al señalar que fue una situación «lamentable«, precisó que no se puede estar a expensas «una reacción tan tardía», cuando los elementos debieron acudir de forma inmediata; mencionó que en consecuencia, no podrá determinarse si los fallecidos cometieron o no un acto delictivo.

Linchamiento refleja ineficiencia de policías, señalan

Por su parte, la regidora Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, señaló que la situación refleja la «ineficiencia» de los elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes «no atinan a tener ninguna estrategia que sirva», mientras que también podría haber una falta de compromiso en los policías del vector, o hasta una «complicidad» con los habitantes de la colonia.

Trató de explicar el hecho argumentando que cuando no ha eficiencia en una administración, la confianza de la ciudadanía se deteriora, provocando que las personas decidan tomar justicia por mano propia, sobre lo cual, mencionó que es «explicable» que la gente sienta un desprecio por el estado de derecho.

«Si no nos ponemos las pilas en este momento y actuamos de manera coordinada y si las autoridades no hacen lo que deben, no podemos esperar más que estos episodios se vuelvan normales en la ciudad», expresó.

Al destacar la pugna entre el gobernador Miguel Barbosa Huerta y la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, señaló que para mejorar la situación ambos deben sentarse a analizar cómo mejorar la seguridad del municipio.