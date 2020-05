¿Se gesta nuevo tratamiento contra el COVID- 19?

Una nota periodística publicada en el Clarín.com del 10 de abril del 2020 dio origen a lo que se ha publicado en redes sociales, sobre un nuevo tratamiento del COVID- 19.

En la nota aseguran que un pueblo del norte de Italia logró contener el coronavirus “por no seguir” las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cabe señalar que la región norte de Italia es la más castigada por el coronavirus pero un pueblo de Véneto pudo controlarlo, gracias al rechazo al centralismo.

La crítica de un científico

El científico Sergio Romagnani, profesor emérito de la Universidad de Florencia, eminencia en el campo de la inmunología y la medicina interna; además de ser uno de los 30 científicos italianos más citados, señala:

“La OMS falla tanto porque está dirigida por burócratas, no médicos”

Como falla principal de la Organización Mundial de la Salud, Romagnani señala que su personal está compuesto por profesionales que “son burócratas que han hecho carrera dentro de oficinas, pero no han vivido la experiencia de campo, no han estado ni en los laboratorios manejando virus, ni implicados en situaciones epidémicas en otros países”.

Cito anteriormente la crítica, con el objeto de resaltar el descuerdo de los Italianos, entre otros médicos de otros países, sobre las medidas de la OMS, en tratamiento y estrategias del COVID-19., dado que esas críticas son el motivo de la realización de investigaciones de varios científicos, ante la mencionada pandemia.

El descubrimiento:

La nota del diario paraguayo abc Color el 15 de abril titulada

“Tras autopsia, Médicos Italianos descubren que trombosis también es una manifestación del COVID 19”

Señala que el embajador de Paraguay en Italia, Roberto Melgarejo Palacios, precisó a ABC que autopsias realizadas en el hospital Castel San Giovanni de Piacenza a pacientes fallecidos por COVID-19 demostraron que la coagulación intravascular diseminada (trombosis) también es una manifestación del virus, por lo que se puede combatir con antiinflamatorios y anticoagulantes.

En el cuerpo de la citada nota se lee “El embajador de Paraguay en Italia, Roberto Melgarejo Palacios, precisó a ABC que autopsias realizadas en el hospital Castel San Giovanni de Piacenza a pacientes fallecidos por COVID-19 demostraron que la coagulación intravascular diseminada (trombosis) también es una manifestación del virus, por lo que se puede combatir con antiinflamatorios y anticoagulantes. Esto no descarta que muchos de los pacientes manifiesten también neumonía, aclaró el representante diplomático, ya que todo depende del organismo del paciente y del nivel de defensas que este tenga.

Esto ha llevado a los profesionales de la medicina a incluir otras formas de tratamiento, como la aplicación de la heparina, un anticoagulante inyectable usado comúnmente en la medicina.

Según los científicos es importante señalar que esto no significa que al descubrir que la trombosis es una manifestación del nuevo coronavirus, la medicina se haya equivocado al tratarlo como neumonía, sino que son manifestaciones complementarias. En algunos pacientes se puede dar solo neumonía, en otros solo trombosis y en algunas ambas condiciones clínicas.

Otra nota que coincide con los datos anteriores es la publicada en el diario Pulzo, un medio digital colombiano, el pasado día 17 de abril, la cual tituló:

Médicos especulan con que causa de letalidad por coronavirus sería trombosis, no neumonía

Y señala “La inflamación de los pulmones ha sido el motivo por el que gran parte de los enfermos con COVID-19 ha fallecido, hasta ahora, que surge nueva evidencia”.

El término médico “tromboembolismo venoso generalizado (TEV)”

Hace referencia a coágulos de sangre que se forman en venas profundas de los pulmones, lo que ocasionaría el colapso del sistema respiratorio del paciente (con el compromiso de otros órganos) y le puede causar la muerte, una condición presente en 25 por ciento de los pacientes objeto de un estudio referido por la US National Library of Medicine National Institutes of Health. (Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. Institutos Nacionales de Salud)

En resumen y palabras simples, los datos científicos de los estudiosos coinciden en que la intubación y la reanimación no sirven de nada, pues lo que hay que hacer es disolver o prevenir los tromboembolismos, ya que de nada sirve que le llegue oxígeno a un pulmón al que no se le irriga sangre

En México

Tal vez usted, amable lector, ya conozca un video que circula en redes sociales, en donde, en una entrevista de Las “Noticias, con Emma Torres”, el Doctor Raúl Izaguirre Ávila

Da a conocer que son los anticoagulantes para Covid-19, debido a que recientemente se descubrió que no son las neumonías las que matan a los enfermos de Covid-19. Lo que hace el virus es desencadenar fenómenos de acumulación de coágulos en la circulación pulmonar, causantes de trombosis.

Esta entrevista del doctor Izaguirre Ávila ya fue difundida por varios medios de comunicación a nivel mundial y, como podemos ver por los datos que doy anteriormente, coinciden con otros Médicos especialistas, de varios países.

Pero, con el objeto de que esta columna no sea una de tantas creencias que circulan en redes sociales, aquí vale la pena apuntar tres aspectos:

1.- ¿Quién es el Doctor Raúl Izaguirre Ávila?

El Dr. Raúl Izaguirre Ávila es Médico Cirujano y especialista en Medicina Interna y en Hematología. Ha estado certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna y por el Consejo Mexicano de Hematología. Es Jefe del Departamento de Hematología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, entre muchos cargos y títulos que ostenta.

2.- De ser real ¿el elemento modificador del tratamiento está descubierto?

3.- ¿Será que México pueda generar una nueva estrategia para el tratamiento del COVID-19?

La respuesta a las interrogantes 2 y 3, tal vez podrán tenerse en ésta semana.

Veremos y apuntaremos.

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.