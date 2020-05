En Santa Rita Tlahuapan, faltan apoyos alimentarios: Antorcha

Habitantes de Santa Rita Tlahuapan se unieron a la demanda nacional, poniendo cartulinas a fuera de sus casas con la leyenda “En casa y sin comida”, informó Florenciano Pantaleón Atilano, responsable del Movimiento Antorchista en la zona.

Los colonos colocaron mantas afuera de sus casas con el objetivo de ser escuchados por las diferentes autoridades y solicitar apoyo con programas alimentarios.

“Hay muchas personas que no tienen recursos, que viven al día y hoy por la continegencia del Covid-19 no tienen empleo, pues muchos habitantes fueron suspendidos en sus trabajos, quedando desamparados ante la crisis, lo cual ha generado que no puedan adquirir productos de la canasta de básica”, dijo.

Aseveró que es necesario que los gobiernos municipal, estatal y federal contribuyan a la sobrevivencia de la gente más humilde y que los apoyos sean entregados a las familias que lo necesitan y, que sean tomados en cuenta cuando se reactive la economía.

“Es necesario que se realice un plan donde todos sin excepción sean tomados en cuenta, porque en muchas partes están entregando despensas, pero solo a gente cercana al gobierno. Es por eso que realizamos una denuncia para que el gobierno federal haga lo que tenga que hacer para que el pueblo viva sin hambre”, finalizó Pantaleón Atilano.