Algunos deudores del SAT se están poniendo al corriente: AMLO

Andrés Manuel López Obrador indicó que algunos deudores del SAT se están poniendo al corriente, sin necesidad de que se interpongan denuncias; también informó que ha decidido retirar su nombre de las cartas que dan a microempresarios que acceden a créditos.

Después de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenará al IMSS ya no distribuir las cartas a través de las cuales se ofrecen créditos a personas con actividad empresarial y que no han despedido personal durante el Covid-19, en estos papeles aparece el nombre del presidente, por ello se pidió no difundirlos más pues lo considera una promoción de dicho servidor público.

Ante ello, el tabasqueño comentó en la conferencia matutina de este viernes que “no les gustó que pusiera mi nombre, decían que estaba haciendo proselitismo político, y ya se decidió quitarlo y no los voy a testerear, que estén tranquilos”.

En el tema de los deudores al Servicio de Administración Tributaria (SAT) señaló que en los casos donde haya resistencia a pagar se procederá legalmente.

En el caso de que no quieran cumplir con su responsabilidad porque estén pensando que es como antes, nosotros vamos a cumplir con nuestro deber. No es amenaza ni advertencia, (…) Pero bueno, vamos a poner orden en el caos, como se está haciendo, sin autoritarismo, acotó.