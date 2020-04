Habitantes de Juan Galindo y Huauchinango piden despensas

Habitantes de Juan Galindo y Huauchinango hicieron un llamado a sus ayuntamientos y gobierno estatal para que les proporcionen ayuda alimentaria, pues a causa de la contingencia a causa del Covid-19 se quedaron in ingresos.

A través de redes sociales como Whatsapp, Facebook e incluso en espacios informativos de radio, se han dado a conocer quejas, al argumentar que es contradictorio solicitar a la gente “quedarse en casa”, sabiendo la situación precaria en la que viven miles de ellos en la sierra, que prácticamente “van al día”.

La situación, indicaron, los obliga a salir a trabajar en lo que encuentren con tal de obtener recurso económico, poniendo en riesgo su integridad.

Por ello, ciudadanos optaron por colocar prendas de color blanco y cartulinas afuera de la vivienda que habitan, para demostrar su inconformidad de manera más enérgica, ante el abandono por parte de los gobiernos.

“No estamos en contra de obedecer las medidas de quedarnos en casa, simplemente queremos que el municipio, y el estado le garanticen, por lo menos la alimentación a mis hijos, eso es lo único que pedimos y de ser así haremos caso a los llamados de las autoridades, de lo contrario dígame usted, ¿Quién me va a mantener?”, expresó Olivia Fosado, habitante del municipio de Huauchinango.

En ese mismo sentido se manifestó María Eugenia Gómez igual de Huauchinango, quien dijo, “soy estilista y mis ingresos han disminuido, los pocos ahorros que tenía ya me los acabé, ya no tengo como sostener a mis hijos, tengo a dos con discapacidad y sus gastos a la semana son de 400 pesos, es por ello que le pedimos al gobierno del estado que nos ayude con despensas o algo económico, los niños no saben si tienes o no tienes dinero, ellos quieren comer”.