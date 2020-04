Con prueba Covid, 2 laboratorios avalados; uno cobra más de lo estimado por SS

Al menos dos laboratorios en Puebla están acreditados para realizar la prueba de Covid-19: Salud Digna y el del Hospital Ángeles, aunque éste el ultimo con un costo mayor al que estimó la Federación por 2 mil pesos; Análisis Clínicos cobra 3 mil, pero no está avalado.

El martes pasado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud (SSA) federal, Hugo López–Gatell Ramírez, afirmó que el gobierno no establece los costos en los hospitales privados, pero que la prueba de detección de coronavirus cuesta alrededor de 2 mil pesos, como referencia para la población.

Ángulo 7 consultó al menos cuatro lugares de la capital poblana; en el caso de Salud Digna, ubicado por la CAPU, personal del mismo informó que iniciaron con la aplicación de las muestras el martes, con costo de mil 300 pesos, para lo cual se requiere una cita, ya sea por teléfono o en la página, así como proporcionar datos como un número que tenga Whatsapp, correo electrónico y contestar un breve cuestionario.

La persona que se vaya a realizar la prueba deberá presentarse sola con cubrebocas en el área de estacionamiento donde igual tendrá que cubrir el monto, por lo que tendrá que llegar al menos 20 minutos antes de la hora programada con una identificación y el folio.

Así como no haber mascado chicle al menos dos horas antes, no haya ingerido alcohol ni tabaco el mismo día del estudio y que no esté en medicación antiviral o antibiótico; los resultados los entregan en 48 horas.

“La prueba se realiza de la nariz y garganta, es con un hisopo, al momento de hacerles el cuestionario cuando van hacer la cita se les manda un protocolo para que el paciente este de acuerdo en que se le va a aplicar la toma de esta manera”, pronunció.

El costo más elevado es el que ofrece el Hospital Ángeles, donde la muestra cuesta 5 mil 916 pesos; igual debe ser con previa cita en un horario de atención para aplicarla de 8 a 9:40 de la mañana, cuyo servicio estará vigente por lo que dure la pandemia de Covid-19.

De igual forma, la persona debe acudir sola, 20 minutos antes, con cubrebocas y guantes pagar el pago de la prueba, mientras que la aplicación del estudio dura alrededor de 15 minutos por ser a través de la garganta y la nariz. Los resultados se entregan 24 horas después a través de correo electrónico.

Clínica Ruiz sigue sin hacer pruebas

También se consultó en Laboratorios Puebla Análisis Clínicos, ubicados en la colonia Guadalupe Victoria, donde informaron que, si bien hacen la prueba, no están avalados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), por lo que si sale positiva, el paciente tendrá que acudir a la Secretaría de Salud (SS) para que la vuelvan hacer y confirmar el contagio.

El lugar maneja un costo de 3 mil pesos, aunque no se debe hacer cita para ello, pues las personas pueden acudir a la hora que sea en el horario que este abierto el laboratorio, cuyo resultado lo dan en 48 horas.

“No es que esté mal realizada la prueba; la hacemos bien porque usamos el mismo reactivo, sino que no estamos acreditados y aunque salga positiva, se tendrá que repetir en el sector salud para que sea oficial”, explicó.

Finalmente, aunque se solicitó información en Clínicas Ruiz, que es la primera que acreditó el Indre, su personal señaló que no la están aplicando, aunque en un principio lo hicieron como dos días, pero ahora ya no hacen y no tiene previsto retomarlo.