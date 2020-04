Apoya Antorcha con despensas en Hueyapan ante contingencia

Integrantes del Movimiento Antorchista entregaron despensas a decenas de familias de escasos recursos económicos, por la gestión que realizaron ante el ayuntamiento de Hueyapan, con el objetivo de frenar la crisis alimentaria por el Covid-19.

Isaías Meléndez Cruz, integrantes de la organización en el municipio, aseguró que se realizó la gestión con la finalidad de apoyar las familias pobres que no tienen forma de resolver la cuestión de la alimentación por sus condiciones, debido a que, un número importante de personas se han quedado sin trabajo a raíz de la pandemia del coronavirus.

“La gente humilde no está preparada para este tipo de cuarentena, no tenemos para comer, no hay víveres, no hay apoyo por parte del gobierno del estado y federal. No sólo nos exponemos al salir a trabajar para ganar dinero, sino que también tenemos padecer hambre por la carencia de alimentos. De esa manera, estamos viviendo los pobres esta cuarentena por el Covid-19”, dijo.

Culminó con un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que, de manera inmediata, se dedique a instrumentar un plan para que se distribuyan despensas a los más necesitados del país.