Acusan a directora de Seguridad de Zaragoza de amenazas

El pasado viernes, funcionarios del ayuntamiento de Zaragoza impidieron, ilegalmente, que integrantes del Movimiento Antorchista perifonearan, a través de un auto en el centro de la ciudad, lo cual, acusaron, viola el derecho a la libertad de expresión.

La organización indicó que Fátima Lara Sánchez, responsable de la dirección de seguridad del municipio, de forma violenta y prepotente, se opuso a que difundieran sus ideas a través de los audios que se emitían en el carro de perifoneo, sin importarle violar la Constitución que en su Artículo 6 establece la libertad fundamental de las ideas y el 9, que contempla los derechos a reunirse y asociarse.

Ángeles García Salazar, activista del Movimiento Antorchista en el municipio, explicó que en los audios se demandaba un plan de distribución de alimentos para las familias humildes, ante la hambruna que están padeciendo millones de pobres en el país a causa de la cuarentena del Covid-19.

Agregó que no se está incitando a que la ciudadanía desacate las indicaciones del gobierno, de hecho la persona que se encontraba realizando la actividad lo hizo bajo las medidas preventivas del virus, es decir, “han sido responsables (…) Ella simplemente dice no van a perifonear porque lo decimos nosotros y punto. Se portó de una forma muy grosera. Me acompañó el chófer del carro y otro compañero antorchista que labora actualmente en el ayuntamiento y le dijo que escoja el barco en el que quiere estar, que si quiere estar con Antorcha o con ellos”, culminó.