ONGs y OMS se unen para acelerar creación de vacuna contra Covid

Con el fin de acelerar el proceso para crear una vacuna contra el Covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una iniciativa en la que cooperan varias ONGs que donarán tecnología para hacerle frente a la pandemia.

Así se dio a conocer a través de un comunicado de prensa, donde se indicó que el nombre del proyecto es Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT, por sus siglas en inglés).

“Esta es una colaboración histórica para acelerar el desarrollo, la producción y la distribución equitativa de vacunas, diagnósticos y terapias para Covid-19. Nuestro compromiso compartido es garantizar que todas las personas tengan acceso a todas las herramientas” para derrotar a virus,, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

ADemás, la iniciativa también busca que países que no pueda tener acceso al proceso de crear una vacuna tengan la oportunidad de recibirla una vez creada y así poder terminar cuanto antes la pandemia.

A Global Collaboration to Accelerate the Development, Production and Equitable Access to New #COVID19 diagnostics, therapeutics and vaccines: Access to COVID-19 Tools (act) Accelerator 👉https://t.co/TPsBxx9jaN

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 24, 2020