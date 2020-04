Proponen que federación administre Afores y difícil la situación para zoológicos

Esta columna tampoco le va a gustar al Presidente

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, señala que el Presidente que se jura “transformador de México”, el que pregona la “democracia” y la “defensa de la libertad de expresión”, el que compara su obra de apenas un año y medio con la Independencia, la Revolución y la Reforma y se autocoloca a la altura de próceres de la Patria como Hidalgo, Madero o Juárez, está demostrando ser mucho más pequeño que esas figuras porque se irrita y se descompone cuando abre un periódico como El Universal y no encuentra artículos ni columnas donde hablen bien de él y su Gobierno.

Y si no encuentra loas, elogios e inciensos en las páginas impresas o en los contenidos de un medio, concluye entonces, desde su confundida e ideologizada visión de la democracia y la libertad de expresión, que “en México no hay periodismo profesional ni ético, porque los periodistas están más cerca del poder, sobre todo del económico, que del pueblo”.

Un juicio tan visceral como injusto, que descalifica el trabajo de tantos periodistas y medios en México, parte además de premisas y razonamientos totalmente equivocados de López Obrador: primero porque él no se asume como el poder, el cual detenta y ejerce con toda su fuerza y dureza, entre los mexicanos. En esa calidad es que los medios y los periodistas le analizamos y lo criticamos, como el poder que representa, porque la esencia y la razón de ser de la libertad de prensa es criticar y cuestionar al poder.

El nivel de intolerancia a la crítica que muestra el Presidente –de cualquier tipo pero especialmente a la de los periodistas- solo puede entenderse de dos maneras: o su ego personal es enorme y no soporta los comentarios negativos ya sea de él o de su Gobierno, o estamos ante un perfil autoritario y dictatorial que, bajo la lógica del blanco y negro o del “estás conmigo o estás contra mí”, confunde y no entiende que la crítica y el análisis que se hace de su Gobierno no es un tema de “liberales o conservadores” sino más bien de la revisión obligada de su papel actual como gobernante y representante del poder.

Cuando el Presidente invoca su “libertad de expresión” para poder criticar y responder él a la crítica que se publica en los medios contra su Gobierno tiene razón en una parte: él tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano y periodista a expresar y decir lo que piensa y a dar su versión de las cosas; pero a lo que no tiene derecho es a dedicarse todos los días, perdiendo tiempo realmente valioso que podría dedicar a asuntos más importantes y necesarios para el país que gobierna, a estar descalificando, atacando y azuzando a la polarización y la descalificación de los profesionales del periodismo.

AMLO: periodismo al banquillo

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que el presidente de la República no se ahorró consideraciones ni señalamientos concretos a la hora de emprender, durante la conferencia mañanera de prensa de este miércoles, su más rigurosa crítica al ejercicio periodístico nacional. Mencionó de manera reprobatoria a su cliente habitual, el diario Reforma, pero también a El Universal, con todo y su plantilla de articulistas, a Televisa y a la aliada perdonable Televisión Azteca. Se refirió negativamente a Carlos Marín (Milenio), a Ciro Gómez Leyva (Imagen Televisión y Radiofórmula) y al director de Excélsior (Pascal Beltrán del Río). Y en términos positivos, como excepciones, mencionó a Federico Arreola (SDP noticias, portal asociado a Televisa), Enrique Galván Ochoa y Pedro Miguel (de La Jornada, ambos), Jorge Zepeda Patterson (exdirector de Sin Embargo y articulista en el diario español El País) y los caricaturistas que “siempre han estado adelante”.

Sin ambages, el hombre que habita Palacio Nacional describió lo que a su entender sucede con la inmensa mayoría de los medios de comunicación y sus principales figuras: una decadencia proveniente de no entender la nueva realidad y de persistir en los modelos del pasado reciente, recurriendo por desesperación a la mentira en su conducta pública.

Entrevistados en YouTube en AstilleroInforma 1-3 pm, dos de los mencionados en la mañanera dieron puntos de vista interesantes: Federico Arreola mencionó que hay dueños o directivos de importantes medios que están a la espera de que el gobierno obradorista se vea necesitado, en una circunstancia crítica, de pedir que frenen las campañas en su contra, luego de lo cual se abriría la oportunidad de negociar los contratos publicitarios hasta ahora negados (oportunidad que no se dará en ninguna circunstancia, aseguró el exdirector editorial de Milenio, https://bit.ly/3cH0yVm ).

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, señala que 1. Loas. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, órgano dependiente de la Secretaría de Economía federal, reconoció a Querétaro como una de las primeras seis entidades del país en cumplir en tiempo y forma con todas las medidas recomendadas para hacer frente al COVID-19. Gobernado por Francisco Domínguez, el estado fue reconocido por la implementación de medidas regulatorias en materia de salud, empleo, grupos vulnerables y economía, entre otras, dirigidas a mitigar los efectos de la pandemia. Desde el inicio de la contingencia, el gobernador aseguró que las acciones implementadas en los diversos rubros tienen por objetivo la protección de la salud y la estabilidad económica de las familias queretanas. Y pensar que hay mandatarios a quienes la alerta sanitaria les pasa de noche.

2. Responsabilidad animal. Víctor Toledo, titular de Semarnat, tiene uno de los retos más grandes en la administración pública. Ante la difícil situación que atraviesan los zoológicos del país por la falta de afluencia de visitantes, su principal fuente de ingresos, debido a las restricciones sanitarias, la Semarnat puso en marcha una estrategia preventiva junto con la Asociación de Zoológicos, Acuarios y Criaderos de México para facilitar, en su momento, la canalización de donativos en especie, en especial, alimentos. Aunque la situación es compleja, los ejemplares se encuentran bien y no se tiene contemplado ningún tipo de sacrificio, como se tiene planeado en otras partes del mundo. Si no puede salvar a la vaquita marina, que al menos haga algo por los animales en cautiverio.

3. Reaparición. Cuando algunos se preguntaban el paradero de Arturo Herrera, secretario de Hacienda, volvió a la escena pública para destacar que se concretó “una de las colocaciones de bonos más grandes en la historia de México, por seis mil millones de dólares a plazos de cinco, 12 y 31 años”. El subsecretario de la dependencia, Gabriel Yorio, explicó que “no quiere decir que nos endeudamos más, pues estaba ya contemplado en el presupuesto”. La colocación del papel fue a través de instrumentos entre los que destaca un nuevo bono de referencia a 5 años, con vencimiento en 2025, por un monto de mil millones de dólares a una tasa cupón de 3.900 por ciento y rendimiento de 4.125 por ciento. Las colocaciones cobran especial relevancia, pues México requiere solidez para resurgir tras el COVID-19. Suerte.

Afores, la gota fría

La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, indica que en plena contingencia sanitaria, el diputado morenista Edelmiro Santiago lanzó la propuesta de que el gobierno federal asuma la administración de las Afores.

Todos los trabajadores del país, en activo y en retiro, comenzaron a sudar la gota fría. Los ahorros de toda su vida estarían en riesgo.

Los reporteros se dieron a la tarea de buscar a Mario Delgado para saber si el diputado Santiago adelantaba algo posible o era otra volada de los legisladores de Morena, que con frecuencia se van por la libre.

Mario se tomó su tiempo, pero finalmente respondió por las redes sociales. Apuntó que la propuesta de su diputado no está en la agenda de Morena.

No es la primera vez, ni seguramente será la última, en que diputados de Morena, ante la falta de control, acorralan a su coordinador con propuestas disparatadas.