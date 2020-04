Ciclo escolar no se perderá: Barbosa; pide a SNTE no frenar actividades

Luego de que la sección 51 del SNTE anunció que a partir de este jueves sus agremiados no realizarán actividades presenciales, el gobernador Miguel Barbosa manifestó que a pesar de la contingencia que se tiene no se perderá el ciclo escolar en Puebla.

Esto luego de que, en un comunicado, dicha sección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), informó que la suspensión sería en diferentes áreas de la SEP, incluyendo área central, Cordes, Recta, y CIS, tras el fallecimiento de uno de sus agremiados a causa del Covid-19.

Ante esto, en rueda de prensa, el mandatario poblano refirió que el gobierno es respetuoso de los sindicatos, aunque manifestó que si este gremio “decide parar” y no trabajar pidió que antes de hacerlo dialoguen con las autoridades, pues no se van confrontar con nadie.

“Nosotros no vamos a permitir que el caos se instale en nuestra entidad, porque lo que nunca tiene que haber es caso, el caso es el deterioro total, eso no lo vamos a permitir, si ya no hay condiciones, si hay riesgos para que el personal de educación no trabaje, pues que ya no lo hagan, yo respeto mucho a la salud de personas”, expuso.

Por ello, pido al secretario de Educación Pública (SEP), Melitón Lozano Pérez, para que tenga esta reunión con ambos sindicatos en la materia, en el que –dijo- si se llega al acuerdo razonable y racional de que se deben parar las actividades, pues así se hará.

El morenista reiteró que su administración no entrará en conflicto con este gremio, al señalar que todos están expuestos al contagio, no solo los que trabajan en la SEP sino en todas las demás dependencias que por su importancia no han cerrado actividades.

“Yo estoy en contra de los privilegios, esos que se han instalado de por vida como beneficios a grupos clientelares, yo no vine a ser gobernador para dejar las cosas como estaban, por eso el secretario dialogará con los sindicatos y donde se tenga que parar la actividad que se haga, no pasa nada, pero hay que salvar el ciclo escolar, eso es fundamental”, expuso.

Es necesario precisar que en días pasados el titular de la SEP federal, Esteban Moctezuma Barragán, dio a conocer que a nivel nacional se regresará a clases el 1 de junio, mismas que se alargarán y se estima concluir el 15 de julio para cumplir con el ciclo escolar.