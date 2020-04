Cómo va el rescate de Pemex y el Pentágono sufre por maquiladoras cerradas

¿Qué hacemos con Pemex?

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que Petróleos Mexicanos está cada vez más lejos del plan original del presidente López Obrador que se propuso “rescatarla” y volverla a convertir en la “gran empresa petrolera” que lo mismo impulsaba a la economía nacional que sostenía casi la mitad de los ingresos nacionales del país. Hoy, con el derrumbe histórico de los precios del petróleo, los enormes excedentes petroleros en el mundo y las agresivas políticas de potencias como Arabia Saudita que con sus precios de ganga le roba los mercados asiáticos, la petrolera mexicana se ha vuelto un problema no solo para el Gobierno sino para la economía y el presupuesto de todos los mexicanos.

Convertida en fuente de presión para las finanzas públicas –de donde le han inyectado ya miles de millones de pesos de recursos fiscales para un rescate fallido–y ahora también en una amenaza para la calificación crediticia y el grado de inversión del país, Pemex está a nada de ser una “empresa productiva” que le cueste más al Estado de lo que produce.

Con precios de la mezcla mexicana que por primera vez llegaron el lunes a números negativos de -2.37 dólares y que, aun cuando se recuperen como lo hicieron ayer martes hasta los 7 dólares, seguirán muy por debajo de los 49 dólares estimados en el Presupuesto Federal 2020 y también de los 14 dólares que, según el reporte oficial de Pemex en 2019, le cuesta producir un barril de petróleo. Incluso, si se le cree al Presidente que el costo de producción por barril, es de 4 dólares, como dijo el pasado jueves, la ganancia de 3 dólares sería ínfima y convierte a la producción petrolera en un negocio casi incosteable.

TV Azteca y Gatell, ¿escaramuza?

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada el La Jornada de San Luis, señala que el diferendo entre Javier Alatorre (Televisión Azteca-Ricardo Salinas Pliego) y Hugo López Gatell (gobierno federal- Andrés Manuel López Obrador) parecería haberse disuelto hasta quedar como una mera escaramuza.

A pesar de que la titular de la Secretaría de Gobernación (Florería Bucareli), Olga Sánchez Cordero (notaria pública con licencia, senadora con licencia, ministra en retiro de la Suprema Corte) quiso mostrarse relativamente amenazante, al apercibir al conductor del noticiero Hechos para que se manifestará públicamente en alineamiento con las políticas sanitarias federales, por segunda ocasión doña Olga debió sosegar sus ánimos regulatorios en estos terrenos (ya había sucedido respecto al Diario de Chihuahua y el de Ciudad Juárez, que habían publicado fotografías de muertos por COVID-19 en otro país como si fueran “pruebas” de que habían sucedido en esta entidad norteña), pues el presidente de la República recomendó que no se avanzara en esos procedimientos administrativos que podrían haber llegado a niveles sancionatorios.

Ha de suponerse en Palacio Nacional y en el Palacio de Covián (sede, este, de la Segob) que el revuelo causado por el mencionado conductor televisivo Alatorre, al llamar abiertamente a “no hacerle caso” al subsecretario de salud, López Gatell, quedó subsanado con una entrevista que en Televisión Azteca se transmitió la noche de este lunes, con el mismo conductor que el viernes había tachado de irrelevante al vocero sanitario y que, al arranque de la siguiente semana, hubo de darle relevancia y hacerle caso.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Mano muy dura. Es claro que este país se construye semana a semana. Y esta vez, como ya se ha expresado en algunos congresos locales, toca legislar para endurecer las sanciones a quienes agredan a personal del sector salud. En la Ciudad de México, una pareja que agredió, la semana pasada, a una enfermera del IMSS, supuestamente porque “les trajo el virus”, fue detenida por elementos de la Policía de Investigación. Es apenas una de las cuatro denuncias que personal médico presentó ante la Fiscalía General de Justicia por agresiones durante la emergencia sanitaria. En este caso, la víctima fue Francia Itzel, una enfermera que trabaja en la clínica de gineco-obstetricia del IMSS. Ernestina Godoy, la procuradora capitalina, no debe tentarse el corazón o habremos perdido todos y esto seguirá sucediendo.

2. Con todo. Aumentan los estragos que va causando el coronavirus en México, en una batalla que apenas comienza. La declaración de la Fase 3 de alerta sanitaria en el país obedece a que se entra a la etapa más agresiva del coronavirus y, muestra de ello, es que en 24 horas, de lunes a martes, se produjo el número más alto de muertes por COVID-19 en el país: 145. “Hoy queremos dar por iniciada la Fase 3 de la epidemia, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos de contagios, de hospitalizaciones, pero debemos seguir manteniendo la Jornada de Sana Distancia, para que estos sean los menos posibles”, anunció el epidemiólogo Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Bajar al máximo el ritmo al país es lo que salvará vidas. El sector salud está preparado para lo que venga. Total confianza.

3. Soluciones virtuales. El calendario del actual ciclo escolar será modificado para concluir dos semanas posteriores a la versión inicial, anunció el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. El ciclo concluía el 3 de julio y ahora terminará el 17 de julio. “Agradezco la excelente disposición de maestras, maestros y dirigencias sindicales y autoridades educativas locales para asumir juntos este esfuerzo”, expuso el secretario. Si bien reconoció que hay alumnos que no tienen acceso a las clases virtuales que brinda la SEP, la inmensa mayoría de los jóvenes de escuelas públicas sí tienen acceso a ellas. Hay rubros que no se pueden quedar abandonados y el acceso a la educación es uno de ellos. Así que a estudiar, que no son vacaciones.

Las cadenas del Pentágono

La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, señala que la emergencia sanitaria trae sorpresas que requieren explicación. Resulta que el Pentágono se quejó porque maquiladoras mexicanas, cerradas por el acecho del Covid 19, no les han surtido materiales que requieren para fabricar pertrechos militares.

¿Qué le vendemos al aparato militar norteamericano?

Esa fue la primera sorpresa. La segunda es que el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, muy activo en las redes, reveló que hace “todo lo posible” para que las cadenas de suministro se reanuden lo antes posible.

Según el diplomático, es posible seguir produciendo lo que el Pentágono necesita sin descuidar la salud de los trabajadores mexicanos. ¿Lo es?

Lo importante para México en esta crisis, que ya está en la fase 3, es salvar vidas, los insumos que requiere el Pentágono para sus artilugios se pueden dejar para después. ¿O no?