Preliberación de ancianos en la cárcel e investigan a diputado federal priista

Miranda, de los juegos de golf y un aeropuerto

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, señala que los próximos pantalones color caqui que Luis Miranda Nava tenga que usar, tal vez no sean para jugar golf en un exclusivo campo, como solía hacerlo junto a su amigo de la adolescencia, Enrique Peña Nieto.

Tras revelarse que la Unidad de Inteligencia Financiera está investigando sus cuentas bancarias, el actual diputado federal por el PRI y exsecretario de Desarrollo Social estaría más cerca de ponerse los pantalones color beige, claro si llegara a ser enviado a prisión, que de volver a los días de gloria en los que fue uno de los operadores de más confianza del expresidente de la República.

Y es que Miranda se ha convertido en el próximo objetivo de la Presidencia de la República en su publicitada lucha contra la corrupción. Y el político mexiquense, digno representante de la última generación del Grupo Atlacomulco, no es cualquier objetivo, sino uno que se vuelve estratégico por dos razones: la primera por su conocida cercanía afectiva pero también de negocios con el expresidente Peña Nieto; y la segunda, porque en medio de la pandemia del coronavirus y de los estragos que causará en la salud, la economía y la vida de los mexicanos, el presidente López Obrador necesitará “sangre fresca” para entretener a una sociedad cansada y desesperada, y de un peñista encumbrado para llevar a la piedra de los sacrificios de la corrupción.

No fue casualidad que, tras la repentina muerte de Gerardo Ruiz Esparza –que era el siguiente peñista en la lista de acusados– las investigaciones financieras en contra de Luis Miranda se hayan acelerado y, aunque ya le escudriñaban desde hace tiempo, finalmente se haya hecho pública la indagatoria en su contra por parte del director de la UIF, Santiago Nieto, quien informó que a Miranda se le investiga no solo por temas de corrupción, sino también para evitar la impunidad: “No se trata de que vayan ante los tribunales y que resuelvan lo que sea; no se trata de mandar a altos funcionarios del Gobierno anterior por mandarlos a la cárcel, sino porque cumplan las que hicieron”, dijo el funcionario de Hacienda.

Una de las principales acusaciones que se le investigan a Miranda y que le están documentando con sus movimientos financieros de los últimos años, tiene que ver con el fallido Nuevo Aeropuerto Internacional de Texcoco (NAIM), cancelado por el presidente López Obrador.

Los hechos de Alatorre y Salinas Pliego

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que esta noche, en el noticiero estelar de Televisión Azteca, el conductor Javier Alatorre Soria deberá dar respuesta política y jurídica al insólito apercibimiento que le ha hecho la secretaría de Gobernación, a cargo de Olga Sánchez Cordero, para que manifieste “públicamente su respeto a las disposiciones sanitarias contenidas en la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, sumándose al frente común convocado por la Secretaría de Salud”.

Nacido en Navojoa, Sonora, 59 años atrás, Alatorre se ha convertido en el principal personaje periodístico del grupo empresarial periodístico de Ricardo Salinas Pliego, un regiomontano que en julio de 1993 adquirió los canales gubernamentales de televisión 13 y 7, agrupados como Imevisión. La venta fue realizada por la administración de Carlos Salinas de Gortari y la compra tuvo como uno de los aportantes de capital a Raúl Salinas de Gortari. El 4 de julio de 1996, Salinas Pliego aceptó durante una conferencia de prensa: »Sí, utilicé 29 millones de dólares de Raúl Salinas para el pago del paquete de medios, pero me los prestó. En 1993 todos admirábamos al presidente Carlos Salinas de Gortari y era una distinción social ser amigo de su hermano» (nota de Gustavo Castillo https://bit.ly/3ct2Ze3 ).

Algo más: “En el sexenio pasado, un empresario mexicano no estaba a merced de cualquier indicación del ingeniero Raúl Salinas. Pero si se aparecía y decía: ‘Tengo este dinero y quiero que me lo inviertas’, pues muy poca gente le iba a decir que no” (reportaje de Carmen García Bermejo, https://bit.ly/2RQQ5yK ) . El propio Raúl Salinas de Gortari demandó, diez años después de aquella operación de compraventa, que Salinas Pliego le devolviera los 29.8 millones de dólares aportados.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Decisión humanitaria, Para evitar que puedan contagiarse de coronavirus, la consejería jurídica de Presidencia alista la preliberación de 400 personas mayores de 65 años de edad que se encuentran en centros de reclusión y que han compurgado más del 70% de su condena. De acuerdo con Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia, en las preliberaciones no se contempla a las personas que hayan cometido delitos graves. Más allá de las críticas que pueda originar la decisión, de lo que se trata es de salvar el mayor número de vidas y dicha población corre riesgos en su salud si es que contraen la nueva enfermedad, explicó. Queda muy claro para quienes saben que es la decisión más apropiada. Opositores del PRI y del PAN no deberían usar este tema para sacar raja política. Pero lo harán.

2. Avance tangible. El Senado avaló en lo general el dictamen que crea la Ley de Amnistía, con 68 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones. El senador Ricardo Monreal aclaró que esta ley es un instrumento de justicia para preliberar a quienes, por su condición, padecen injusticias o vejaciones, “nunca se ha referido que se le otorgue libertad a reos de alta peligrosidad”. Días antes, Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, destacó que la amnistía que el Ejecutivo federal propone “busca subsanar la injusticia que provoca la pobreza, la marginación, la exclusión social, provocando que mujeres, jóvenes e indígenas estén en prisión por delitos menores ya sea del ámbito federal o local”. O lo que es lo mismo, justicia social, un tema que otras administraciones ni voltearon a ver.

3. Aplauso a los héroes. El gesto de apoyo que tuvo Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de los senadores de Morena, rinde honores a quienes hoy se lo merecen más que nadie. Desde el pleno pidió un minuto de aplausos para los médicos, enfermeras y enfermeros, camilleros, choferes de ambulancia, laboratoristas, químicos y todo el personal de salud que hace frente al COVID-19. Participaron todos los grupos parlamentarios. Monreal reiteró, en nombre de los mexicanos, el agradecimiento que se les tiene porque son quienes arriesgan sus vidas y las de sus familiares para salvar las nuestras. Aplauso a la valentía y a la vocación de servicio. Son un ejemplo de dedicación y hoy los necesitamos más que nunca. El Senado se comportó a la altura. El resto de los mexicanos debemos hacerlo también. Muchas gracias.

No hay complot

La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, señala que las diferencias entre el gobernador de Jalisco y el presidente de la República son públicas. Se dirimen con frecuencia en los medios a la vista de todos.

La realidad política de nuestros días es que cada entidad federativa ajusta sus decisiones a sus necesidades y recursos. En ocasiones eso choca con las directrices del centro.

De eso a que el mandatario jalisciense, Enrique Alfaro, sea parte de un complot para desconocer al presidente hay una enorme distancia enorme, intransitable, descabellada.

El gobernador fue preciso: nunca haría daño al presidente. “Nuestras diferencias están sobre la mesa” y se debate sobre ellas. No hay nada en las sombras.

Alfaro se desmarca así de cualquier teoría conspiratoria que lo incluya.