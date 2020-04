Pese a cuarentena, homicidios no bajan: admite AMLO; bájenle, dice

A pesar de que la pandemia de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que “ni siquiera por esta situación” se han controlado los homicidios en el país, a lo que llamó a delincuentes a “bajarle y pensar en sus familias”; el domingo fue el día más violento del año.

Esto durante la conferencia matutina de este lunes, donde afirmó que se está atendiendo la emergencia sanitaria, “pero desgraciadamente seguimos teniendo problemas con homicidios. Ni siquiera porque existe esta situación del coronavirus se han calmado”, declaró.

El mandatario condenó el reparto de despensas atribuidas a grupos criminales, al señalar que “eso no ayuda”.

“Ayuda el que dejen sus balandronadas, ayuda el que le tengan amor al prójimo, ayuda el que no le hagan daño a nadie, ayuda que no se sigan enfrentando y sacrificando”, por lo que se dirigió a estas organizaciones “que no vengan ahora a decir ‘estamos entregando despensas’. No, mejor bájenle, bájenle y piensen en sus familias”.

Ayuden no cometiendo crímenes

Aseguró que después de la contingencia se implementarán acciones para que los integrantes de estos grupos, que no han cometido delitos graves, se reintegren a la sociedad.

“Luego que pasemos de esta situación difícil, les vamos a dar opciones, opciones, alternativas para que se puedan reincorporar a la vida pública, ser gentes de bien” dijo el mandatario.

Según cifras de su administración, el domingo 19 de abril ha sido el día más violento en lo que va de 2020, al reportarse 105 víctimas de homicidio doloso, mientras que marzo de este año fue el mes en el que más se reportaron asesinatos desde julio del año pasado.

Llegan 200 ventiladores de EU

López Obrador afirmó que en el transcurso de esta semana llegarán 200 ventiladores para atender a pacientes de Covid-19, de los mil que fueron adquiridos a Estados Unidos.

Apuntó que llegarían 200 por semana, en tanto que la nación norteamericana no ha impuesto una restricción comercial con México y Canadá, como a otros países, según dijo.

El presidente estimó que para “cuando baje la fase más difícil de la pandemia” se habrán entregado dos millones de créditos a las pequeñas y medianas empresas, que equivalen a 25 mil pesos por establecimiento.

Se entregarán a empresas familiares del sector formal e informal, según adelantó, mientras que a partir de mañana martes podrán iniciar el trámite ante el Instituto del Seguro Social Mexicano (IMSS) para pedir uno de estos apoyos.