Exige Antorcha a gobierno federal un sistema alimentario nacional

Un sistema alimentario nacional, que considere a los 90 millones de mexicanos que viven en pobreza y en pobreza extrema, es una exigencia que se le hace a la Federación, afirmó Dánae Córdova Morán, dirigente del Movimiento Antorchista en el seccional Teziutlán.

En el marco de la pandemia del Covid-19 que está azotando a la República Mexicana, la líder social mencionó que la pandemia llegó al país y el gobierno federal no tomó de inmediato las medidas sanitarias de manera oportuna, pero no sólo fue eso, sino que también no se implementaron programas de apoyo para las capas más pobres de la población, debido a la negligencia, ineptitud y torpeza del gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Indicó que el gobierno federal ordena a los mexicanos quedarse en casa y guardar su sana distancia, sin considerar dos factores esenciales: el primero, que los campesinos, obreros, vendedores ambulantes, es decir, aquellos que no tienen un salario fijo, no cuentan con las condiciones para enclaustrarse en casa porque no tienen dinero para comprar suficiente comida, debido a que van al día y el segundo, es porque su casa es insuficiente para que vivan, ya que son espacios pequeños.

Dánae Córdova criticó al gobierno de la 4T por enfocarse en construir obras faraónicas, como el Tren Maya, el aeropuerto y Dos Bocas, y no considerar atender las necesidades prioritarias de las clases más desprotegidas para que mejoren su calidad de vida.