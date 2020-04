¿Y si no te alcanza para pagar la renta durante la contingencia?

Tras el freno de actividades por la contingencia sanitaria, muchas personas han visto disminuidos sus ingresos por lo que se enfrentan a complicaciones para pagar sus cuentas entre ellos la renta, por lo que se sugiere contactar con tu casero para llegar a un acuerdo.

En opinión de Marco Torres, gerente de Operaciones de la plataforma inmobiliaria Homie.mx, explicó que si el inquilino se encuentra en problemas para costear su renta, lo recomendable es negociar con el propietario para aplazar o bien, hacer un descuento en el pago de la renta, pues ambas partes están siendo afectadas.

Otra alternativa es condonar uno o dos meses, o bien, fijar a plazos el pago de las rentas como si se tratara de meses sin intereses.

Una solución extra es que se utilice el depósito de garantía, dinero que el propietario recibe del inquilino para garantizar el pago del alquiler, para amortiguar el pago de la renta y después se abone o se restituya.

En caso de vivir con roomies se puede hacer una cooperación entre los habitantes, como en modo de solidaridad, donde incluso se podría acordar una reducción de renta debido a que uno de los miembros no puede continuar pagando sin tener que dejarlo fuera del inmueble.

El especialista precisó que después de negociar cualquier acuerdo o cambio que se pudiera dar en cuestiones de pagos o condiciones del contrato de arrendamiento deberá quedar siempre por escrito y firmado por ambas partes para que se tenga un documento en donde se constate de manera oficial que se hicieron estas modificaciones.

Indicó que si eventualmente se hace la cancelación del contrato, porque sabe que el tiempo que se va a prolongar la contingencia no podrá recuperar su capacidad económica para pagar la renta, lo que importa es la negociación para que no haya penalizaciones o pagos adicionales para recibir nuevamente el depósito en garantía y ese pago se use para una nueva renta.

Fuente: El Economista