Proponen eximir pago de inhumación o cremación en Puebla

PAN propuso el Cabildo de Puebla eximir del pago por servicios de inhumacion o cremacion a familiares de fallecidos por Covid-19 que se encuentran en situación económica vulnerable, aunque es necesario si se puede solventar dicho gasto.

Durante la sesión de este viernes, la propuesta de la regidora Augusta Díaz de Rivera Hernández fue aprobada, pues argumentó que tan sólo el panteón de Valle de los Ángeles, de acuerdo con información que presentó, del 18 de marzo al de 15 abril inhumó o cremó 26 cuerpos, cuyas actas de defunciones incluyen muertes por paro cardio respiratorio, hipertensión pulmonar severa, acidosis respiratoria, y varios tipos de neumonía.

Agregó que de dicha cifra, cuatros fueron reconocidos como fallecidos por Covid-19, mientras que otros tres eran posibles contagios, aunque dijo que podría haber más casos debido a que unos no pueden ser diagnosticados a tiempo, pues mueren antes y como no se confirmó su contagio, la causa de muerte no es registrada como por coronavirus.

Díaz de Rivera Hernández dijo que el panteón de Valle de los Ángeles únicamente es uno de los 31 que se encuentran en Puebla capital, por lo que urgió que en caso de que familiares de la víctima fallecida por Covid-19 no puedan cubrir las gastos de inhumación o cremación, el ayuntamiento los pague.

Sin embargo, aunque la propuesta se aprobó, se acordó que será la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos la encargada de realizar e implemente lo antes posible un plan emergente para determinar si la Comuna tiene la capacidad para llevarlo a cabo.