En tianguis de San Isidro, laboran con medidas de sanidad: Antorcha

Los comerciantes del tianguis de San Isidro, ubicado en el sur de Puebla capital, que están adheridos al Movimiento Antorchista, siguen laborando y están cumpliendo con las recomendaciones de sanidad que se han dado ante la contingencia por Covid-19, destacó la organización.

De acuerdo con un comunicado, en los diversos puestos del tianguis ambulante, se pueden notar las botellas con gel antibacterial y a los vendedores con cubrebocas.

Francisco Machorro, líder del comercio antorchista en la capital poblana, declaró que están siguiendo las medidas pertinentes: todos los puestos cuentan con gel antibacterial, los vendedores llevan cubrebocas e, incluso, donde estaban muy juntos los puestos se han separado: “un poquito por la pandemia algunos compañeros deciden no venir por el miedo y dejamos así espacios libres para que no haya aglomeración de gente”.

Asimismo, exhortó a las familias que acudan que también acaten estas recomendaciones, para cuidar la salud de la población y poder seguir vendiendo sus productos.

“Nosotros tratamos de ayudar a todas las colonias aledañas para que ellas vengan a comprar cosas baratas, pero de calidad, verdura, fruta, carne, pollo, huevo; aquí pobremente pues vienen a comprar, aunque sea baratito, vienen a comprar para surtirse, para no salir después”, explicó.

No obstante, afirmó que sus ventas han caído notablemente, sobre todo para algunos comerciantes que se dedican a “vender ropa o chácharas, pues la gente ahora se está yendo más por las verduras, también la están pasando mal los de la comida, porque la gente ya no come aquí”.

Por último, ante el plazo que el gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a los ayuntamientos para retirar a los ambulantes de las calles, Francisco Machorro hizo el llamado al gobierno estatal y municipal a apoyar verdaderamente a la población.