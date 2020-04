En Puebla, buscan que se considere tratar Covid-19 con plasma

Familiares de un internado por Covid-19 en el Hospital de Cholula pedirán que se considere usar plasma sanguíneo, donado por pacientes recuperados, en el tratamiento de esta enfermedad, aunque la Secretaría de Salud estatal señaló que es un proceso que no está probado.

En entrevista con este medio, Paulina, esposa de un hombre que se encuentra grave en el Hospital General de Cholula, manifestó que lo que busca es una alternativa para la sanación de su esposo, toda vez que aún no hay un medicamento que combata la enfermedad.

Este viernes, acudió a Casa Aguayo, sede de la oficina del gobernador de Puebla, para formalizar su petición, aunque no obtuvo respuesta.

De acuerdo con la mujer, ella ya se recuperó luego de haber estado contagiada con el virus, por lo que su idea es donar su plasma sanguíneo para suministrárselo a su esposo, a fin de que sirva como un anticuerpo, pues señaló que en Estados Unidos ya se está analizando este procedimiento.

Admitió que, si bien sabe que su esposo está grave y en cualquier momento le pueden decir que perdió la vida, ella insistirá en un tratamiento diferente “ya no se puede esperar” tras varios días de que este hospitalizado.

“Lo que pediremos es que se analice esta opción. Es como regalarle algo a él, ya si no le hace bien, yo creo que mal tampoco. He estado leído algunos otros procedimientos que se han hecho y no se les hace un daño grave”, expuso.

Relató que subió su propuesta a la plataforma Change.org, donde hasta el momento tiene 3 mil 600 firmas de apoyo, por lo que confía en conseguir 4 mil antes de que llegue con las autoridades sanitarias y se las presente.

Proceso aún no está demostrado: SS

Sobre el tema, el subdirector de Vigilancia Epidemiológica de la SS, José Fernando Huerta Romano, confirmó que el plasma se ha usado en grupos de población como prueba terapéutica, pero aclaró que no hay los suficientes niveles de evidencia para demostrar que es una alternativa efectiva.

Precisó que han surgido muchas hipótesis respecto al mecanismo de daño del coronavirus en el aparato respiratorio, a la par que se han intentado diversos medicamentos y tratamientos, pero a la fecha ninguno ha superado a los otros.

El funcionario estatal explicó que al uso de plasma sanguíneo en medicina se le conoce como plasmaféresis y que se ha manejado desde hace muchos años, por lo que no es nuevo.

Consta de administrar plasma al paciente enfermo, que en este caso sería donado por personas que ya se recuperaron de la enfermedad y tienen una respuesta inmunológica montada contra el coronavirus

No obstante, refirió que lo “difícil” para el sistema de salud en general en el país sería tener la donación de todas aquellas personas que ya padecieron la enfermedad, ya que no es cualquier plasma el que se debe donar.

“Es un proceso que se tiene que hacer por protocolo. Tiene que ver un consentimiento informado y un asentimiento informado (…) una serie de requisitos que por ética se tienen que llenar cuando se trata un paciente al interior de los hospitales”, abundó.