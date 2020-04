Puebla reanudaría actividades hasta principios de junio, prevé Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que en Puebla se seguirán las mismas medidas de la Federación para combatir la pandemia del Covid-19, ya que la contingencia se extenderá hasta finales de mayo o principios de junio, por ello se aplicarán mayores acciones.

En entrevista, el gobernador Miguel Barbosa Huerta comentó que, si bien a nivel nacional no ha sido decretada la fase tres, en el estado ya está presente por el incremento de contagios, pero aseveró que “no los alarma” y están preparados para atenderla.

Refirió que se estima que para la segunda semana de mayo sea la cresta más alta de transmisión en la entidad, por lo que estará atento a las medidas de rigidez de sana distancia y de confinamiento social hasta el 30 de dicho mes como lo dijo el gobierno federal.

“Es algo que nosotros lo teníamos visto así y nos habíamos preparado para ello, teníamos la condición de ver que no iba a durar un mes, sino todo mayo, o más, que las consecuencias de esta pandemia estarán retirándose allá por finales de junio, por ello vamos acomodar para que todo esto sea una estrategia nacional que funcione en Puebla”, pronunció.

El mandatario poblano sostuvo que el sector salud no está rebasado y tiene las condiciones para atender a quien así lo requiere, pues puso de ejemplo que a la fecha se tienen 99 hospitalizados y 71 de estos están en nosocomios públicos.

Sin embargo, volvió a exhortar a los ciudadanos a que dejen a un lado la cultura de “a mí no me pasa nada” y ante cualquier síntoma acudan al doctor, ya que la mayoría de las defunciones se han dado porque los pacientes han llegado tarde a recibir atención médica.

“Si son jóvenes sanos, podrán no tener complicaciones al nivel de perder la vida, muchos sí pueden llegar a tenerlas en un momento dado, pero si son personas con algunas condiciones de salud deterioradas, pueden encontrarse con cuadros clínicos muy graves, por eso la llegada debe ser el primer día, para que empiece el seguimiento”, expuso.

Segob se coordinará con municipios con contagios

Ante esto, Barbosa Huerta adelantó que emitirá un decreto para que la Secretaría de Gobernación (Segob) se coordine con las autoridades municipales, principalmente donde se registran los contagios, a fin de lograr que en Puebla el confinamiento y la sana distancia sean más eficaces y evitar que se propague la transmisión del virus.

Agregó que la capital es el municipio donde empezó el contagio debido a que varios viajaron al extranjero y eso propagó el Covid-19, así como estudiantes de otras ciudades que radican en la Angelópolis, lo que genera que se tenga un intercambio social y económico muy intenso.

Por ello, consideró necesario tener disciplinas más cuidadosas, mas no restricciones, por lo que pidió a los ciudadanos que en caso de que tengan que salir usen el cubrebocas y gel antibacterial como mínimo y, quien no lo tenga, el gobierno estatal se lo proporcionará, medidas que igual se aplicarán en el transporte público para que no haya aglomeraciones de personas.

Finalmente, afirmó que para aquellos automovilistas que circulen en las calles y no usen el cubrebocas no amerita una sanción, pues no es una norma para ello, sino sólo una medida de protección ante el virus, ya que no se trata de parar la vida en la sociedad.