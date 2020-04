A 8 años de tipificación de feminicidio, analizan cómo mejorar aplicación

Especialistas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, procedentes de los ámbitos federal, estatal y de la sociedad civil, se dieron cita este jueves en el foro nacional virtual “El combate al feminicidio, a 8 años de su incorporación en el Sistema de Justicia: experiencias y desafíos”.

Lo anterior, con el objetivo de analizar la aplicación de los tipos penales del delito de feminicidio y contribuir a mejorar las acciones dirigidas a garantizar una mejor investigación, persecución y sanción de ese delito, así como para crear y fortalecer los mecanismos institucionales para prevenirlo.

En su intervención, Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), destacó que, en México, 10 mujeres son víctimas de feminicidio en alguna parte del país cada día, lo que equivale a que en promedio ocurra este delito cada 2.4 horas, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

Ante dicho problemática, este organismo se enfoca en la prevención del delito y en contribuir a su erradicación con un trabajo coordinado con diversas instituciones y la sociedad civil.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh 2016) muestra que el 44 por ciento de las mujeres han sufrido violencia por parte de su actual o última pareja, esposo o novio, a lo largo de su relación; sin embargo, 91 por ciento de las veces la víctima no solicitó apoyo a alguna institución ni presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad.

Sin embargo, la Endireh también revela que el 68 por ciento de las veces las mujeres no denuncian por considerar que se trató de algo sin importancia, o porque opina que no le afectó (34 por ciento), pero también por miedo a las consecuencias (19.5 por ciento), por vergüenza (14por ciento) y solo 9 por ciento por no saber cómo o dónde denunciar y un 11 por ciento porque pensó que no le iban a creer o que le iban a decir que era su culpa.

En un contexto de violencia generalizado como consecuencia de la lucha contra el crimen organizado, hay datos que indican un aumento de feminicidios por arma de fuego, puesto que entre 2007 y 2018, los homicidios con este tipo de armas en el hogar aumentaron un 200 por ciento.

Implementan acciones de protección durante pandemia

Ante el confinamiento en los hogares ante la pandemia, desde el Gobierno de México –recordó la funcionaria– se trabaja coordinadamente para poner en marcha las acciones para prevenir y atender las violencias hacia las mujeres durante la contingencia por Covid-19 en sus distintas fases.

Entre las acciones, están el análisis del impacto diferenciado que tiene la epidemia sobre la vida de las mujeres y el declarar como esenciales todos los servicios ministeriales, administrativos y judiciales que responden a las violencias contra las mujeres para que continúen en funcionamiento y se atiendan de manera efectiva.

Asimismo, se realizó el fortalecimiento de la línea 9-1-1 en todo el país, así como el incremento del subsidio para los Refugios con un total 405 millones de pesos, hasta el trabajo continuo y coordinado para contar con un plan de atención intersecretarial que incorporará las necesidades de las mujeres en el centro para la fase de recuperación del Covid-19.

El Inmujeres instaló “Mesas Técnicas de Acceso a la Justicia para las Mujeres y las Niñas en Casos de Muertes Violentas”, donde las autoridades estatales abordan las principales problemáticas a las que se enfrentan en la investigación de los homicidios y feminicidios y den solución a las carpetas de investigación sobre estos delitos.

Además, junto con la Secretaría de Gobernación se puso en marcha la Estrategia Puerta Violeta para coordinar la respuesta de diversas instancias como refugios, policías, salud, instancias de la mujer, justicia, entre otras.