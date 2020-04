Reducir producción de petróleo y personal médico vulnerable a la pandemia

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. La efectividad personalizada. Hay un funcionario a quien todo le sale bien y, por lo mismo, su rango de acción se extiende a diversos escenarios. Es Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, quien se ha convertido en el bateador emergente del Presidente. El canciller anunció ayer el plan Todos Juntos Contra el COVID-19. Histórico, por cierto. Que hay que destrabar el T-MEC por amenazas de aranceles, Ebrard lo destraba; que hay que comprar máscaras y respiradores, lo negocia; que hay que repatriar a mexicanos por la pandemia, lo hace todos los días. No hay tema que se le escape. Su más reciente éxito no es cosa menor, coordinó el acuerdo con hospitales privados en un acto de solidaridad nunca visto. Tema en el que colabora sale bien librado. Nótese: no todos cumplen con ese perfil.

2. Pasado de listo. Mientras México enfrenta la pandemia de y los funcionarios de gobierno ponen todo su empeño en que la estrategia funcione, Napoleón Gómez Urrutia sólo piensa en la manera de llevar agua a su molino. El controvertido senador de Morena propuso otorgar un seguro de desempleo, pero no explicó quién lo pagaría y, por si fuera poco, afirmó que la creciente pérdida de empleos se registra en las empresas del outsourcing, justo el tema que busca regular a su modo, cuando las estadísticas oficiales señalan que el desempleo le pega a todas las industrias por igual. Se quiere pasar de listo a mitad de la crisis, pero disparates de ese tamaño sólo viven en su imaginación, pues no representan los postulados de la 4T. Yerra una vez más. No se cansa. Mejor que confiese, ¿qué intereses lo mueven en realidad?

3. El agua en su cauce. Sólo para remarcar la importancia de los acuerdos obtenidos por Rocío Nahle, la secretaria de Energía, baste decir que el mismísimo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció a Andrés Manuel López Obrador, primer mandatario de México, “quien se ha vuelto mi amigo, quien demostró tremenda inteligencia” por el acuerdo para reducir la producción de petróleo en la reunión de la OPEP. Desde la Casa Blanca, Trump expuso como un logro el papel de EU durante la negociación “para cerrar un acuerdo histórico entre 23 países” sobre reducir la producción de crudo en 9.7 millones de barriles diarios. De aquel viejo discurso de odio hacia México nada queda. La relación bilateral, como en sus mejores tiempos. Las aguas vuelven a su cauce.

Las mentiras del IMSS

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, señala que primero fue Monclova, Coahuila, con el primer hospital público -el General de Zona 7 del IMSS- que se volvió un “foco de contagio masivo” con sus tres médicos muertos y más de 36 trabajadores de la salud contagiados; luego vino el escándalo de Tlalnepantla, donde el Hospital General Regional 72 tuvo un brote de Covid con más de 20 médicos contagiados que, según el director del Seguro Social, Zoé Robledo, se infectaron “fuera del hospital”; más tarde fueron Los Cabos y Cuernavaca, en el primer caso otro “contagio masivo” con 42 empleados en el Hospital de Subzona 26 y en el segundo el Hospital General Regional 1 de Morelos, con 4 contagiados entre el personal médico.

Hoy, con las denuncias de lo que sucede en Tijuana, avaladas por el Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, que reconoce que la problemática denunciada en videos de redes sociales, por la falta de insumos de seguridad y capacitación para el personal médico son reales, la crisis ya es inocultable en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con la pandemia del Covid están saliendo a flote todas las ineficiencias, desabastos y carencias en el Seguro Social que, si bien en una parte fueron heredadas, también se agudizaron y se agravaron por las mal aplicadas políticas de austeridad y la alteración de los sistemas de compras y adquisiciones que en su momento provocaron la estridente renuncia de su exdirector, Germán Martínez Cázares.

“Sabíamos que nuestro talón de Aquiles (en la pandemia del coronavirus) iba a ser el Seguro Social, por el desprendimiento y la falta de preocupación por los temas… Puedes tapar el sol con un dedo por un ratito, el director general del IMSS a nivel nacional (Zoé Robledo) debe admitir lo que está mal”, exigió ayer lunes el Gobernador morenista de Baja California, luego de que la dirección del Instituto mandara a su representante en aquella entidad, Desirée Sagarnaga, a desmentir las denuncias de carencias que personal médico de la clínica 20 de Tijuana enviaran al comediante Eugenio Derbez a través de una carta.

Sacaron el cobre y se vieron peor que el Longe Moco

Francisco Garfias en su columna Arsenal, publicada en Excélsior, indica que los devotos de la 4T pusieron el grito en el cielo cuando Eugenio Derbez difundió en redes un video en el que leyó una carta del jubilado doctor Faustino Ruvalcaba, de la Clínica 20 del IMSS en Tijuana. La misiva manifiesta que están rebasados por el número de contagiados y necesitan de urgencia material para atender pacientes de COVID-19.

Eso bastó para que los más radicales fans de AMLO lincharan al comediante en redes sociales. No son pocos los que lo acusan de atacar al gobierno federal.

Los ultrachairos —y bots que los acompañan— sacaron el cobre. Se metieron en forma grosera con Derbez. Lo convirtieron en tendencia en redes sociales. Le dieron con todo.

Se sienten impotentes ante la caída de AMLO —anda en 46.7% de aprobación, según Mitofsky. Hasta con las relaciones personales del actor se metieron.

Derbez respondió. Arrobó tres cuentas de titulares que pretendieron presentarlo como mentiroso: @epigmnioibarra; @desire_durante y @IMSS_BC.

Con sus propias uñas

La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, señala que en el país hay tantas formas de enfrentar el desafío del coronavirus como entidades federativas.

Cada gobernador ha puesto en marcha acciones que, según su real saber y entender, servirán para proteger a sus paisanos de la acechanza de la COVID-19.

Hay quien impulsa, como Quirino Ordaz, la ley seca. Otros, como Silvano Aureoles, que les sube el sueldo a los trabajadores de la salud. Uno más, Francisco Cabeza de Vaca, hace obligatoria el uso de cubrebocas. Alguna, más como Claudia Sheinbaum, pone en marcha de un programa especial de vales de despensa.

En una frase, cada quien se rasca con sus propias uñas y recursos.

Y es que en cuestión de salud la Federación marca las normas técnicas y cada gobierno estatal es la autoridad sanitaria en su estado.

La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, encabezada por Mario Delgado, no solo ratificó su llamado a los secretarios de Salud, Jorge Alcocer; de Economía, Graciela Márquez, y del Trabajo, Luisa María Alcalde, para comparecer virtualmente en torno a la pandemia, sino que agregó al canciller Marcelo Ebrard con el mismo fin y a la titular de Energía, Rocío Nahle, para explicar el acuerdo con la OPEP y los compromisos con Donald Trump a cambio del recorte petrolero a nombre de México.

QUE a vaya rayón le puso el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, al Senado en una entrevista con Joaquín López-Dóriga, a quien dijo que agradece que elementos del resguardo de esa Cámara lo recibieran para entrevistarse hace tres semanas con la Junta de Coordinación Política, que preside Ricardo Monreal, pero cuestiona que portaran guantes y cubrebocas N-95, tan escasos ahora para el personal de salud. Y eso que no sabe que, según el PAN, se compraron 20 mil juegos que están en el almacén cameral junto con 800 botellas de gel antibacterial.