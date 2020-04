Salud, sin explicar el porqué no se informó de traslado de joven a Cholula

La Secretaría de Salud (SS) confirmó que el joven de 21 años, Sergio Aníbal Cruz Espinoza, originario de Huehuetla, no murió de Covid-19, sino de neumonía, motivo por lo que se trasladó al Hospital de Cholula, pero no precisó el porqué no se avisó a sus familiares.

Luego de que este medio publicó que la madre del occiso, Elena Espinoza Cristóbal, acusó que su hijo fue internado en el Hospital General del Sur y sin aviso lo movieron al nosocomio ubicado a un lado de Ciudad Judicial, el titular de la dependencia, Jorge Humberto Uribe Téllez, informó que el joven traía un padecimiento de base (VIH-SIDA), ya en condiciones “muy lamentables y muy complicado”.

En rueda de prensa este viernes, explicó que presentó una neumonía, que clínicamente fue difícil de diferenciar la etiología o el origen de la misma, motivo por lo que se decidió trasladarlo al Hospital General de Cholula, donde al llegar “ya no se pudo hacer nada” y falleció.

Refirió que se le hizo la prueba de Covid-19 misma que salió negativa, por lo que su muerte no está relacionada con el virus, sino con otra enfermedad que ya portaba con anterioridad.

Es necesario precisar que, en su momento, el subdirector de Vigilancia Epidemiológica de la SS, José Fernando Huerta Romano, detalló que los casos de Covid-19 están relacionados con algún tipo de neumonía, ya que es uno de los síntomas de este virus detectado en China desde diciembre pasado.