La oleada de despidos por la pandemia y México en la reunión de la OPEP

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, señala indica que 1. Enseñando el cobre. Mientras algunos políticos se solidarizan con la estrategia de la Cuarta Transformación para combatir la pandemia, como Ricardo Monreal, quien presentó un plan de austeridad, otros dejan en claro que lo que menos les interesa es el país. Nos referimos al senador Germán Martínez, quien enfatizó que no está dispuesto a ceder ni un solo peso de sus remuneraciones y, además, descalificó la propuesta de Monreal. ¿Por qué mostrar la calaña de manera tan descarada? “Yo creo que proponer una colecta entre los senadores es una propuesta muy corta”, dijo el exdirector del IMSS, quien comienza mal su campaña para convertirse en gobernador de Michoacán. La emergencia pone a prueba las lealtades. ¿Están o no con el Presidente de México?

2. No todos mienten. El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, informó que tres personas fallecieron por COVID-19 en su estado. Explicó que al principio se había dicho que las personas fallecieron por neumonía atípica, pero anoche se enteraron que fue por complicaciones de COVID-19. “Exhortamos a la población a que nos diga la verdad de los síntomas que presentan o si realizaron algún viaje al extranjero o la frontera”, afirmó. El mandatario señaló que tienen 11 casos confirmados y 30 sospechosos. ¿Así es como enfrenta la pandemia?, ¿exhortando a los ciudadanos a decir la verdad? ¿No se da cuenta de que a quien no le salieron los resultados fue al sector Salud de Durango? El que no dice la verdad es su gobierno, mira que confundir la gimnasia con la magnesia… a estas alturas.

3. Esfuerzo generalizado. La alerta sanitaria ha traído consigo una oleada de despidos que comienza a ser preocupante. En videoconferencia, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que las empresas que despidan empleados tendrán consecuencias negativas y no serán apoyadas en sus proyectos futuros de crecimiento. Una mala decisión podrá impactar a las empresas en cuanto se reactive la economía. La funcionaria abrió también la posibilidad de que la Guardia Nacional podría apoyar en los patrullajes en la ciudad, en caso de que haya una reducción de elementos policiacos por tener enfermedades crónico-degenerativas. La pandemia comienza a minar a la estructura gubernamental. Policías, alcaldesa de Magdalena Contreras, médicos. Esto es grave de verdad.

México abandona

La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, indica que México abandonó la reunión de la OPEP+ en la que se debatía la reducción de la producción para robustecer el precio de barril de crudo.

Nuestra representante, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, después de cinco horas de jaloneos se levantó de la mesa. Dejó a sus colegas con la palabra en la boca.

Su movimiento dejó atónitos a los participantes, que no lo tomaron bien. De hecho, Irán pidió de inmediato sacar a México de este mecanismo de negociación.

Una confrontación con los países productores de petróleo en este momento podría resultar letal para Pemex, sobre todo porque con la reducción en la oferta el precio subiría lo que sería, según la lógica, positivo para México.

Sin embargo, México se negó a disminuir su producción como se lo pedían. La posición mexicana es justo la contraria, producir más. Este viernes el país está solo, aislado, en materia energética.