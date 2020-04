El coronavirus en los tiempos del fascismo moderno

“No hay nada más parecido a un fascista que un burgués asustado”.

Bertold Brecht.

El COVID-19, es el instrumento y pretexto perfecto para que se declaren medidas que de facto que restringen los derechos que los pueblos del mundo han conseguido a costa de miles de luchas y millones de vidas. Podemos ver como países de casi todos los continentes, en nombre de la salud publica, pero que no actuaron a tiempo para prevenir y contener al coronavirus, han iniciado con la restricción de libertades y derechos fundamentales, dichas restricciones apoyadas por sus ejércitos y policías, por ello, imágenes dramáticas recorren el orbe, en las que cuerpos de seguridad persiguen, atrapan, golpean y en algunos casos privan de la libertad a sus connacionales, ¿para qué?, quizás para que sirvan de ejemplo, y nadie desobedezca el nuevo orden. Sin embargo, nada o poco nada hicieron para prevenir y contener el crecimiento de la pandemia.

El coronavirus nos ha puesto ante los ojos, la xenofobia que meses atrás se propagaba con las caravanas migrantes en México provenientes de A.L. o Europa con la crisis de refugiados, en la cual el común denominador del lenguaje populista de la élite estodounidense, mexicana y europea, decía que esos desplazamientos humanos acarrearían criminales, enfermedades, etc.; ahora el COVID-19 llegó a México principalmente de integrantes de esas élites, provenientes de EEUU, Europa y China quienes retornaban a nuestro país de viajes de negocios o de vacaciones y no de aquellos pobres que entraron ilegalmente a países que no eran los suyos.

Hoy al estar la globalización en decadencia y los regionalismos económicos y militares a la alza, es decir el actual modelo de capitalismo-imperliasmo en una crisis mas severa que la de 2008, propicia que los discursos y programas políticos supremacistas, xenófobos, nacionalistas, racistas, populistas y aporofobicos sean tomados como una posible salida. Por todo el mundo han aparecido personajes con esas ideas, algunos ya en el poder y conducción de sus países y otros luchando por hacerse de el, pero ya tienen un papel importante en la palestra pública, por ejemplo Bolsonaro en Brazil, VOX en España; Macron en Francia; Salvini en Italia; el Brexit y el partido UKIP en UK; el AFD en Alemania; Wilders en los Países Bajos; Amanecer Dorado en Grecia; Viktor Orban en Hungría; Akesson en Suecia; Finns Party en Finlandia; Dahl en Dinamarca; SVP en Suiza; FPO en Austria; PIS en Polonia; Zeman en la Republica Checa; Attack en Bulgaria; Bolsonaro en Brasil; Trump y Pence en EEUU; Guaído en Venezuela; Jimmy Morales en Guatelama; Juan Orlando en Honduras; Danilo Medina en República Dominicana; Ricardo Roselló en Puerto Rico; Ivan Duque en Colombia; (Lenin Moreno en Ecuador); Martín Vizcarra en Perú; Jeanine Añez en Bolivia; Sebastian Piñeira en Chile; Mario Abdo Benitez en Paraguay; (Mauricio Macri en Argentina); Luis Lacalle Pou en Uruguay y en México, pues ya los conocemos.

Bien nos convendría recordar el comentario hecho en diciembre de 2016 por Zeid Ra’ad Al Husein cuando era Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, “La retórica anti extranjera llena de veneno y odio desenfrenados está proliferando hasta un grado espantoso y es cada vez más incontestable en partes de Europa y Estados Unidos. La retórica del fascismo ya no se limita a un submundo secreto, se está convirtiendo en parte del discurso cotidiano normal”.

Y quizás ¿porqué no pensar, que esas directrices a las que los Estados están obligados, de prevención y atención temprana, en lugar de ser erráticas fueron mal intencionadas o bien dirigidas a un objetivo distinto al de cuidar la salud?; ¿quizás con esta “guerra sanitaria”, como la definiera Macron, se busca ocultar una tremenda crisis financiera, económica y política global y/o la Re-militarización de gran parte del mundo por parte de las potencias y los países dominados y/o el fin del único policía mundial para pasar a un planeta multipolar y/o la lucha por la vanguardia de la carrera tecnológica como la banda 5 G y los jugosos negocios que deja(ra) y/o la transición de la industria energética de petróleo a energías “limpias”?.

