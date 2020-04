Barbosa pide a poblanos tomar en serio pandemia; cresta de crecimiento inició

El gobernador Miguel Barbosa Huerta hizo un llamado a los poblanos a “tomarse en serio” la pandemia del Covid-19 y que aumenten las medidas de prevención e higiene, pues la cresta de crecimiento de contagios en el estado ya empezó.

En rueda de prensa, el mandatario poblano indicó que así lo marca el aumento de las cifras registradas durante esta semana, que son alrededor de 20 casos diarios, por lo que es necesario que se actué con rigidez para poder aplanar la curva que se aproxima para todo el país.

Si bien dijo que a nivel nacional la cresta de transmisiones comunitarias no ha iniciado, en Puebla ya, por lo que reiteró a los ciudadanos a mantener el autoconfinamiento social, la sana distancia, evitar aglomeraciones y salidas que no sean necesarias.

De igual forma, pidió a los presidentes municipales a vigilar que sus gobernados cumplan con estas acciones, e incluso sostuvo que ya hizo dicha solicitud, por escrito a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), a fin de que se apliquen las medidas sanitarias correspondientes, principalmente en las 21 demarcaciones donde hay contagios.

“Para nosotros, la cresta de crecimiento no va a venir, ya empezó, por tanto, la rigidez en la prevención y en la higiene, así como en el confinamiento debe ser absoluta”, pronunció.

Manifestó que, de acuerdo con el análisis del sector salud, podría haber personas con contagios que no se han confirmado, lo cual se debe a que no se hacen las pruebas por temor y prefieren quedarse en sus domicilios retenidos, pues la asistencia médica es gratuita y a nadie se le puede negar.

Dejar a un lado cultura de no pasa nada, pide

Señalo que “esa cultura de a mí no me pasa nada” es algo que prevalece en la mayoría de los ciudadanos, e incluso puso de ejemplo que él era una de esas personas, pero, cambió con la amputación de una pierna en años pasados.

Barbosa Huerta comentó que es indispensable que ante cualquier síntoma vayan a los hospitales para que se les valore, y si es positivo a Covid-19, pero leve se les dará tratamiento y volverán a su casa con vigilancia médica extrema, pero en caso de ser necesario quedarían hospitalizados.

“Venzan el temor, la rigidez cultural del a mí no me pasa nada, esto es transitorio, el yo sólo me cuido, el de dama un té que así me voy a cuidar, dejen todo esto atrás y ante cualquier duda lleguen a los hospitales desde un principio”, enfatizó.

Y es que, el titular del Ejecutivo estatal, refirió que la mayoría de las defunciones que se han dado en Puebla, que son 24, acudió a asistencia médica cuando los síntomas ya habían evolucionado de leves a graves, sumado a que presentaban alguna característica adicional como ser mayores de 60 años de edad o con alguna enfermedad alterna.