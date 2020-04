Desmiente Antorcha entrega de apoyo anunciada por Facebook

El Movimiento Antorchista en Puebla denunció que algunos “usuarios” de Facebook, bajo los nombres de «Ocniell Castillo» y “Avila Pacheco”, están mintiendo con respecto a “algunos apoyos” que, según ellos, Antorcha entregará.

“Es falso que Antorcha esté entregando despensas y dinero en efectivo. Y creemos que este tipo de mentiras provienen del gobierno de Puebla para crear inconformidad entre los antorchistas y entre quienes estén esperando que se les obsequie una despensa o dinero en efectivo dada su pobreza”, afirmó el portavoz Aquiles Montaño.

Nosotros sabemos –dijo-,que la pobreza de los poblanos, sumada a la pérdida de empleos y trabajo debido a la pandemia que afecta al mundo, está creando estragos entre la gente humilde y sabemos que esta crisis económica es muy grave.

Por eso, “llamamos a los poblanos humiles, antorchistas y no antorchistas, a que nos sumemos todos y le exijamos al gobierno estatal la entrega de miles de despensas, apoyos al campo, y la creación instantánea de empleos en todos los municipios, para que así la gente pueda trabajar y tenga un salario con el que pueda vivir”.

Desmintió la publicación de los usuarios de Facebook y todas aquellas que no sean anunciadas a través de sus páginas oficiales.

“Esas publicaciones no toman en cuenta el daño y enojo que puedan causar en la gente, pues ante la situación actual, en la que la gente no ha podido salir a trabajar o que se ha quedado sin algún ingreso familiar este tipo de publicaciones les causan alguna ilusión o alguna esperanza de apoyo para poder seguir sobreviviendo junto con su familia, pues las estancias gubernamentales estatales y nacionales no han podido dar una solución ante esta situación”, lanzó.