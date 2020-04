El plan de austeridad de legisladores y atacante de saxofonista se entrega

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Pieza clave. Ricardo Monreal suma su experiencia y su mayoría legislativa a los proyectos presidenciales para combatir al COVID-19. En la reunión virtual de la Jucopo presentó un plan de austeridad al que respaldaron sin trabas el PT, PES y PVEM. Se reducirían del 30 a 50% de los salarios de los senadores y altos mandos, así como suprimirles el aguinaldo, quitar 50% de las subvenciones a los grupos parlamentarios, eliminar todo gasto que no sea indispensable, y hasta ofreció que los inmuebles del Senado se habiliten como hospitales temporales. Monreal ha sido el primero en responder al llamado que hizo López Obrador. Todo, como estrategia para combatir el coronavirus. Aún no ha sido aprobado por el resto de las fuerzas políticas, pero quedarían muy mal si se manifiestan en sentido contrario. Monreal, en lo suyo: la política en beneficio de la gente.

2. Los envidiosos. Rápido saltaron los funcionarios a quienes se refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que aporten recursos propios a la pandemia. El Consejero del INE, Ciro Murayama, explicó que el llamado a los partidos para que donen al sistema de salud 50% de sus prerrogativas “es ilegal”. Asegura que “los partidos no pueden entregar bienes o servicios a la gente. Si quieren pueden renunciar a su financiamiento público y el INE lo envía a la Tesofe. Nada más”. En 2017, luego de los sismos de septiembre, los partidos solicitaron al INE, por adelantado, regresar diferentes porcentajes de sus recursos a la Tesorería para que se reencausaran para el apoyo de las víctimas. Es decir, sí se puede. Hoy sólo Morena ha mostrado su intención de donar la mitad de su dinero. ¿No será que están enojados porque se van a quedar sin aguinaldo?

3. Firmeza. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, aseguró que no habrá impunidad en el caso de Juan Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos. “Primero, hacer un reconocimiento muy importante a la sociedad civil y por supuesto al trabajo de inteligencia de las fuerzas del estado y del gobierno federal que han permitido que este señor Juan Vera Carrizal, presunto feminicida, se entregue a las autoridades”. Advirtió que ni en México ni en Oaxaca habrá impunidad para los crímenes de odio y los feminicidios. “Con esta detención nadie en este país puede tener impunidad, ante la ley todos somos iguales y el que la hace la paga y en este caso Vera Carrizal tendrá que pagar”. Pena máxima pedirá el gobernador. Que no les queden ganas de intentarlo otra vez.

¿Rebelión empresarial contra el Presidente?

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, señala que en las cámaras empresariales del país hay un clima de rebelión por la falta de apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se niega a apoyar fiscalmente a las empresas pequeñas y medianas para enfrentar la crisis económica que dejará el coronavirus. En organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la ira en estos momentos no es solo contra el Gobierno federal por el “abandono” a los principales generadores de empleo, sino también contra sus dirigentes nacionales a los que acusan de “agachones” y de no exigirle al Presidente que entienda que no quieren un rescate empresarial, sino un plan urgente de protección al empleo.

En un chat privado en el que se comunican los empresarios del CCE el lunes circularon fuertes reclamos contra el dirigente nacional del organismo Carlos Salazar, quien, según algunos participantes en ese grupo, estuvo respondiendo y capoteando los mensajes iracundos de varios dirigentes estatales que le reprochaban “tibieza” ante la bofetada que recibieron del Presidente en su mensaje del domingo pasado, en donde nunca tomó en cuenta las propuestas y peticiones del empresariado.

Ante ese clima en las cámaras empresariales y los organismos cúpula que agrupan a la mayor parte de empresarios medianos y pequeños del país, no es casual que López Obrador haya decidido buscar a los empresarios más grandes y fuertes del país para invitarlos a comer a Palacio Nacional, en busca de obtener un respaldo a su plan económico, duramente descalificado por los empresarios agrupados en el CCE y en la Coparmex. Primero el lunes, el Presidente convocó a los principales empresarios capitalinos: Carlos Slim, Alberto Bailleres, Antonio del Valle, Valentín Diez Morodo, Emilio Azcárraga y Alejandro Bailleres, quienes en una comida de más de tres horas escucharon la explicación del Presidente y aunque le dieron su respaldo, también le dijeron que debe contemplar apoyos fiscales necesarios para las empresas pequeñas y medianas.

El fantasma del Fobaproa

Francisco Garfias en su columna Arsenal, publicada en Excélsior, indica que a los empresarios les “cerraron la puerta” en plena emergencia sanitaria, como bien dijo el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín.

López Obrador no quiere saber nada del plan de acción de los hombres del dinero para paliar los efectos de la pandemia en el empleo, los salarios, la inflación, el tipo de cambio, la contracción del PIB.

La cerrazón del Presidente, apoyada en los fantasmas del Fobaproa —rescate bancario—, llevó a la iniciativa privada a reunirse, al margen del gobierno, con 30 organizaciones sindicales para buscar una respuesta ante la crisis económica derivada del COVID-19. La IP propone también que se brinden apoyos económicos entre integrantes del sector privado. Adelantar pagos a los proveedores por parte de las grandes empresas. Hay un programa que se llama Adopta una MiPyme y es para aquellos que cuenten con la capacidad de ayudar a las pequeñas empresas. ¿Rebasado por la derecha?

* El Presidente finge como que no ve la molestia de la IP. Dice que prácticamente todos los empresarios han manifestado colaboración y apoyo a sus medidas. Falso.

Apenas el lunes, en videoconferencia, Carlos Salazar, presidente del CCE, quien a veces parecía aliado de la 4T, declaró que los empresarios “hemos encontrado una puerta cerrada a nuestras propuestas”. Precisó que no pidieron al gobierno apoyos para rebajar impuestos, sino el apoyo a trabajadores que no viven de los programas sociales.

Y ya les gustó la reforma para la revocación

La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, indica que la plática se dio como no queriendo. Se hablaba de denunciar, vía desplegados en prensa, la cerrazón del Ejecutivo a las advertencias de pérdida de planta productiva, empresas y empleos.

Y allí salió, en la videoconferencia multitudinaria, la idea de que aquello que antes no gustaba, promovido por el propio AMLO, ahora resultaba bienvenido: la revocación de mandato.

En lugar de alharaca, de desplegados o periodicazos, mejor organizarse poco a poco y llegar con millones de votos a aquella fecha que la 4T impuso con su mayoría legislativa para avalar la gestión del Presidente o pedir que allí llegue su gestión.

El alcalde y el coronavirus

El alcalde de la comunidad de Mahahual, Quintana Roo, Obed Durón, fue ejecutado.