Confirman 19 trabajadores del IMSS con Covid-19 en Tlalnepantla

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que tiene registro de 19 trabajadores del área médica de su hospital regional en Tlalnepantla, Estado de México, que dieron positivo a Covid-19, aunque aseguró que no estuvieron en contacto con pacientes y que aplicó un protocolo de protección.

A través de un comunicado, expuso que, tras un “estudio epidemiológico de varias semanas”, se determinó “que el brote no fue hospitalario”, sino que “se originó en el exterior, entre personal que no labora en zonas de atención COVID-19 y que no tienen como función estar en contacto con pacientes sospechosos”.

Afirmó que los infectados confirmados y sus contactos de sospecha están en supervisión, desde el pasado 27 de marzo no laboran en la unidad hospitalaria, en seguimiento al protocolo. Esta situación no ha afectado áreas sustantivas del hospital.

Precisó también que fueron atendidos tres casos cero en este hospital: un paciente que viajó al extranjero, una médica internista que estuvo contacto con un compañero médico que había sido tratado en hospital privado por síntomas de coronavirus, y un médico que es personal del confianza.

Añadió que se están reforzando las acciones para minimizar riesgos médicos y de operación, entre ellas, la sanitización de todo el Hospital, dotación constante de Equipo de Protección Personal y se mantiene permanente comunicación con los trabajadores y la representación sindical.

Para cualquier duda, recordó a la derechohabiencia que puede comunicarse al número telefónico de Orientación 800 623 2323.

Asimismo, hizo un llamado a no confundir a la población con información falsa que sólo genera temor y desconfianza en los ciudadanos con los servicios de salud pública.