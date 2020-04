¡Atención!: recomendaciones para residuos sólidos por contingencia

El ayuntamiento de Puebla, a través del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), emitió recomendaciones para los residuos sólidos urbanos que se puedan generar durante esta contingencia sanitaria.

1. Todos los residuos sólidos urbanos deberán ser colocados en bolsas debidamente cerradas.

2. Evita que el material utilizado para la limpieza de superficies o protección personal (toallas desinfectantes, toallas desechables para el secado de manos, pañuelos desechables, cubrebocas, guantes) sean mezclados con el resto de la basura. Deposítalos en una bolsa diferente.

3. Mantén la sana distancia con el personal de recolección de residuos, evita exponerte y exponer a los trabajadores.

4. Lávate las manos después manipular tus bolsas con residuos.

Para residuos posiblemente contaminados

Además de implementar estas recomendaciones, si algún habitante del hogar presenta síntomas de cualquier enfermedad respiratoria o Covid-19, se deben aplicar las siguientes medidas:

1. Almacenar los residuos generados por las personas contagiadas en un recipiente exclusivo (con tapa y/o pedestal), el cual deberá protegerse con una bolsa de plástico en su interior y mantenerse en la habitación de aislamiento; se deberá sellar la bolsa antes de sacarla de la habitación.

2. Sellar las bolsas de estos residuos, mediante una cinta aislante eléctrica o similar, e identificarlas con un elemento color rojo. De esta forma, el personal de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición final, podrán reconocerlas fácilmente y con claridad para proceder a su depósito directo en el relleno sanitario, sin abrirlas ni exponerse.

3. Rociar con agua clorada todas las bolsas con residuos.

4. Disponer correctamente estas bolsas de acuerdo con los horarios y días de recolección; no abandonarlas en vías o áreas públicas; no llevarlas a los Puntos Verdes y no tirarlas en ríos, barrancas o lotes baldíos.

5. Evitar entrar en pánico, no es necesario desechar los residuos todos los días, con un adecuado sellado y desinfección de las bolsas (mediante agua clorada) se previene la dispersión del virus.

La participación ciudadana es importante para evitar la propagación del virus y los problemas que puedan originar los residuos sólidos urbanos, la mejor protección es la prevención.