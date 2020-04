AMLO exhibe a PAN y PRD por no querer donar prerrogativas; Morena dará 785 mdp

El presidente Andrés Manuel López Obrador evidenció que el PAN y el PRD no han aceptado donar el 50 por ciento de su financiamiento; Morena dará 785 millones de pesos mientras que el PRI condicionó su entrega de recursos.

En conferencia matutina, el mandatario informó que solamente dos partidos políticos han aceptado donar la mitad de sus prerrogativas, el suyo y Encuentro Social (PES) aunque este perdió su registró en 2019 por lo que ya no recibe dinero.

Señaló que los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), quienes con un presupuesto de 950.4 y 445.7 millones de pesos, respectivamente, no aceptaron, sino que plantearon donar el equipo médico directamente.

El PAN “quiere cambiar la ley para comprar el equipo médico y entregarlo directamente, pues que también presenten la iniciativa”, mientras que el PRD “preguntará al INE si puede entregar donación en especia; vamos a esperar a que le conteste”, declaró el ejecutivo.

En tanto al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en 2020 recibiría unos 896.9 millones de pesos, aceptó si se hace a través de un fideicomiso con el Instituto Nacional Electoral (INE).

“PRI acepta entregar si se forma un fideicomiso con la sociedad social y el INE; que lo formen y ahí vamos a ver como avanzan, pero hasta ahora no ha caído nada”, dijo López Obrador.

“El Verde, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y el Humanista no se han pronunciado” dijo el presidente, aunque estos dos últimos ya no existen legalmente ante el INE.

En la presentación de lo que será el “Quien es quien” en los partidos políticos, López Obrador señaló que “vamos a estar mostrando esta tabla para que no se enojen, pero los partidos políticos, según la Constitución, son entidades públicas”.

Para 2020, se aprobó la destinación de 5 mil 239 millones de pesos para el financiamiento de los siete partidos políticos con registro nacional, 273 millones más que en 2019.