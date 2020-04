Incendian oficinas de FES de Acatlán en UNAM; hay lesionados

La UNAM interpuso una denuncia penal por el incendio de oficinas en su Facultad de Estudios Superiores (FES) de Acatlán, en el Estado de México, a manos de un grupo de encapuchados lo cual dejó daños materiales y al menos dos heridos; por su parte, alumnas también acusan que fueron agredidos.

De acuerdo con el comunicado oficial, los agresores ingresaron ilegalmente al plantel poco después de las 4 de la mañana del domingo, tras la lo cual causaron “visibles daños al inmueble, al mobiliario, a los equipos de cómputo y a documentación que se encontraba en el lugar, particularmente en la Oficina Jurídica y en las Salas Académicas de esa Facultad”.

El fuego fue sofocado por el cuerpo de bomberos del municipio mexiquense de Naucalpan. Posteriormente, la institución reportó que “resultaron lesionadas dos personas del sexo masculino” en el sitio, donde se hallaron “bombas molotov, petardos y botes con gasolina”.

Asimismo, aseguró que las autoridades de la FES tienen identificados a dos integrantes del grupo agresor y que la autoridad universitaria inició los procedimientos disciplinarios correspondientes.

Por lo anterior, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó la denuncia FGR: FED/MEX/NAU/0001701/2020 ante la Fiscalía General de la República e inició la carpeta de investigación número FGJEDOMEX:TLA/FNC/NAU/060/092385/20/04 en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con sede en Naucalpan.

En tanto, a través de redes sociales, usuarios acusaron que el ataque fue dirigido contra las “compañeras que están en resistencia” dentro de las instalaciones, y que incluso algunas fueron víctimas de agresión sexual por parte de los encapuchados.

Aquí lo ocurrido en FES Acatlán.

La situación es muy delicada. La UNAM está buscando inculpar a las mismas víctimas del ataque. No olvidemos, lo que peligró hoy en la madrugada no fue cualquier cosa, no fueron paredes ni vidrios, fue la vida de los y las compañeras organizadas. pic.twitter.com/1Zx327CXwz

— Nací de mariposas (@_MarielRivera) April 6, 2020