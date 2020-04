Profeco cierra 68 tortillerías por subir precios y descarta desabasto

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, señaló hay acopiadas 16 mil toneladas de maíz, suficientes para el abasto nacional, y que Maseca, principal mayorista de nixtamal, no ha subido sus precios; en consecuencia, la dependencia clausuró 68 tortillerías por vender hasta 6 pesos más caro.

De acuerdo con información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el maíz acopiado es blanco y se cosechó de noviembre de 2019 a enero de este año, lo cual garantiza el abasto en México.

Por otra parte, tras un requerimiento y apercibimiento a Grupo Maseca, el más importante productor de harina de maíz nixtamalizado, con 17 plantas en el país, la Profeco obtuvo las pruebas de que no se ha aumentado el precio, ni lo van a incrementar.

En consecuencia, Sheffield Padilla aseveró que no hay pretexto para los más de 25 mil tortilleros en el país para no respetar el precio promedio de $15.50 pesos por kilogramo máximo.

Aplicarán multas de hasta 3 mdp

Resaltó que más de 400 servidores públicos de la Profeco están al servicio de los consumidores para que nadie abuse, “porque si una tortillería se ‘pasa de rosca’, si abusan en el precio –afirmó–, le vamos a aplicar una multa de 3 millones de pesos, y si eso no es suficiente, a las 24 horas vamos a volver a cerrar la tortillería y a asegurar el producto”.

“No estamos jugando, lo hacemos con la ley en la mano y no vamos a permitir abusos; seamos solidarios, eso es lo que ocupa a México, que seamos solidarios, no abusivos”, añadió

El jueves por la noche, la dependencia dio a conocer que suspendió la venta a 68 tortillerías, por vender injustificadamente alto el precio del kilo de tortilla, en el marco de un operativo en las 38 principales ciudades del territorio nacional.

En el operativo, cinco establecimientos se negaron a que se les colocaran los sellos de suspensión. Algunas de las tortillerías incrementaron entre $4.00 y $6.00 el kilo de tortilla con respecto al precio de días atrás.

Para que las tortillerías suspendidas puedan continuar con la venta, tendrán que bajar el precio. De cualquier manera, se continúa con el procedimiento administrativo de sanción, el cual podría derivar en una multa.