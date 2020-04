TEEP cometió un gran atropello: Antorcha sobre negativa de ser partido

Juan Manuel Celis Aguirre afirmó que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) cometió un “atropellogigantesco” e “hizo un verdadero ridículo al negar el registro como partido político al Movimiento Antorchista Poblano (MAP),

Para el vocero, el tribunal dejó de ser un instrumento que busca la justicia para convertirse en un acusador a conveniencia política.

Llamó a todas las fuerzas políticas y a los poblanos a una alianza “para sacar del poder a quienes tienen a Puebla de rodillas”

Aseguró que el TEEP violó la ley porque, “al igual que el Instituto Electoral, actúa bajo las órdenes de Barbosa. A Morena le da pavor un nuevo partido político en Puebla dado el poco trabajo, los malos resultados y las catastróficas evaluaciones del gobernador”.

Para el equipo legal, los magistrados violaron en dos ocasiones la ley, porque no resolvió sobre los agravios del Instituto Electoral del Estado (IEE) en contra del MAP, sino que “impulsaron nuevas acusaciones”; en segundo lugar, porque el tribunal no debía resolver sobre el proceso de formación del nuevo partido político: “es ilegal que resuelva definitivamente sobre este proceso”.

Aseguró que las imputaciones del tribunal son falsas: “Nos dicen que no nos registramos a tiempo, pero aquí está un documento que demuestra lo contrario; afirman que no presentamos los informes financieros sobre de dónde ingresaron los recursos a la asociación y en qué nos los gastamos, pero tenemos los documentos que demuestran que mes con mes presentamos el informe ante la Unidad Técnica de Fiscalización del IEE”.

El Tribunal desconoció la realización de las 23 asambleas que el MAP realizó al no reconocer a los trabajadores del IEE que las supervisaron y validaron, afirmando que no los eligió el Consejo Electoral del IEE, “pero eso es una tontería, porque a esos trabajadores no los debe elegir el Consejo, sino el Secretario del IEE, mediante el acuerdo AC1CG-0812019”.

Reiteró que acudirá a la Sala Regional para seguir el proceso legal, porque “somos 300 mil poblanos los queremos formar un nuevo partido político”.