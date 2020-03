Inicio Noticias Política TEEP rechaza dar registro a Antorcha por incumplimientos y presuntos delitos

TEEP rechaza dar registro a Antorcha por incumplimientos y presuntos delitos El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) determinó que es improcedente otorgar al Movimiento Antorchista Poblano el registro como partido político local, pues aceptó que la organización “incumplió” con requisitos legales ante el IEE e incurrió en presuntos delitos de los cuales dará vista a la FGE. Lo anterior, al resolver los juicios TEEP-A-007/2020 y sus acumulados (TEEP-A-011/2020 AL TEEP-A-107/2020), en sesión realizada este martes, donde los magistrados avalaron el acuerdo 2/2020 emitido por Instituto Electoral del Estado (IEE), con el cual este organismo negó al movimiento seguir en el proceso de conformación de nuevos institutos políticos. De acuerdo con la sentencia, la organización popular imcumplió con el requisito de presentar ante el IEE, a más tardar el 31 de enero pasado, carta de intención para constituirse como partido político local, dentro del procedimiento 2019-2020. Tampoco presentó ante esta autoridad electoral, en tiempo y forma, los informes de origen y destino de los recursos utilizados dentro del procedimiento para la constitución de partidos políticos locales. En cuanto a las certificaciones de celebración de las asambleas distritales de afiliación y la estatal de constitución, los magistrados coincidieron en que no pueden ser válidas porque las realizaron funcionarios no designados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, quienes carecían de competencia y jurisdicción para tal efecto. En este sentido, señalaron que dichos certificados derivaron de “una actuación ilegal”, por lo cual son nulos de pleno derecho y dan pie a que no sea posible verificar el resto de los requisitos legales, “ya que no existe certeza que dichas asambleas distritales de afiliación y la estatal constitutiva” hayan cumplido con el artículo 37 del Código de Instituciones y Procesos electorales del Estado de Puebla. Esto –sostuvieron– “se traduce en una falta de seguridad jurídica, que es un principio indispensable en todo sistema democrático de derecho”. Pide a FGE investigar a Antorcha Por lo anterior, declararon infundados los agravios denunciados por el movimiento, como la supuesta intromisión de IEE en la vida interna de la organización y su negativa a admitirles documentos probatorios. Acreditaron también los señalamientos de falsificación de documentos, firmas apócrifas y usurpación de funciones, por lo cual ordenaron dar vista a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que inicie las indagatorias correspondientes ante presuntos delitos electorales. Respecto a Camerina Viveros Domínguez, representante de la organización Podemos y quien acusó a Antorcha de usurpación del registro, ordenó al IEE que inicie procedimientos por posibles faltas administrativas y presunta violencia política de género en agravio de ella. Finalmente, sentenció que “no es procedente otorgar el registro como partido político local a “Movimiento Antorchista Poblano, Asociación Civil”. Antorcha Puebla FGE Puebla Movimiento Antorchista Poblano TEEP Puebla

