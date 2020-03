Inicio Noticias Puebla Suben casos de Covid-19 en promedio 23% en Puebla y en el país, 40%

Suben casos de Covid-19 en promedio 23% en Puebla y en el país, 40% Los casos positivos a Covid-19 en promedio aumentaron 23 por ciento en Puebla, mientras que a nivel nacional crecieron 40 por ciento, esto entre el 5 de marzo –fecha desde la que se tiene registro de personas con síntomas en el estado— y hasta 26 de este mes. Los días con más registros de personas con síntomas y que dieron positivo a la enfermedad en la entidad fueron el 16 con diez casos, mientras que el 21 el reporte fue de siete, asimismo el 22 y el 18 la cifra fue de seis en cada uno. De acuerdo con los datos actualizados hasta el 29 de marzo de la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud (SS) federal, en Puebla había 66 casos confirmados, mientras que en el país iban 993. En el caso de Puebla, de los 66 casos confirmados hasta esa fecha, el 56 por ciento (37) correspondieron a hombres y 43.9 por ciento (29) fueron mujeres. De ese universo, el 9 por ciento tiene 24 años, otro 9 por ciento 31, el 6 por ciento 27, las edades de personas positivas al virus en Puebla van desde los 21 a los 77 años. Del total, en 17 pacientes se determinó que regresaron a Puebla luego de estar en España, otros 17 llegaron de Estados Unidos, otros 29 fueron por contacto y sólo uno de Francia y uno más de Alemania. Cabe mencionar que según datos de la federación ya se tiene registró del primer deceso por este virus en territorio poblano, además de que se ubicó como el quinto estado con más contagios sólo por debajo de Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León. Asimismo, un migrante poblano de 65 años falleció en Nueva York, Estados Unidos, luego de permanecer grave a casusa del Covid-19, sus restos serán cremados para evitar más contagios y serán repatriados a México hasta pasar la contingencia. coronavirus covid-19 pandemia

