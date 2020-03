Inicio Noticias Nacional ¿Síntomas de Covid-19? IMSS te brinda orientación por teléfono

Your browser does not support the video tag.

¿Síntomas de Covid-19? IMSS te brinda orientación por teléfono El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso en marcha la estrategia “Orientación Médica Telefónica y Covid-19” a través de la línea gratuita 800-2222-668, con el fin de reforzar las medidas preventivas de infecciones respiratorias, así como guiar a personas que manifiesten síntomas. Con herramienta, el instituto busca promover que los derechohabientes tengan acceso a servicios de atención médica, donde se destacan sencillas preguntas como: ¿Tienes una enfermedad respiratoria y quieres saber si tienes datos de infección por COVID-19? ¿Tuviste contacto con algún caso confirmado, o en estudio y tienes dudas? La línea de atención telefónica es atendida por médicos especialistas que cuentan con la capacitación suficiente para orientar al asegurado en todo lo referente al nuevo coronavirus que causa dicha enfermedad, así como recomendaciones que coadyuven a mitigar la propagación de la enfermedad. Te orientarán en temas como los siguientes: Cuando se considera a una persona sospechosa de la enfermedad, contacto de un caso confirmado o sospechoso. Medidas de prevención para disminuir el riesgo de contagio, tanto en casa como al trasladarse. Cuándo debe acudir a una unidad médica. A quién se le toma la muestra. Prescripción de incapacidades. Identificación de signos de alarma. La estrategia de Orientación Médica Telefónica se implementó a partir de marzo 2019 y a la fecha se han brindado más de ocho orientaciones por esta vía, el 65 por ciento de las llamadas las realizan mujeres. La línea gratuita 800-2222-668 atiende de todos los días en un horario de 08:00 a 20:00 horas, incluidos días festivos. atención médica covid-19 IMSS

Etiqueta: atención médica covid-19 IMSS